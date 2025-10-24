Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Bosnia și San Marino. Surpriza: Drăgușin - Antena Sport

Mircea Lucescu a anunțat astăzi, 24 octombrie, lista jucătorilor din străinătate pe care ar putea să se bazeze la meciurile din noiembrie contra Bosniei și lui San Marino. Marea surpriză este posibila revenire a lui Radu Drăgușin, care e în proces de recuperare după ruptura de ligament încrucișat suferită în ianuarie.