Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rafa Benitez revine! Legendarul antrenor va fi cel mai bine plătit din istoria campionatului în care merge - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Rafa Benitez revine! Legendarul antrenor va fi cel mai bine plătit din istoria campionatului în care merge

Rafa Benitez revine! Legendarul antrenor va fi cel mai bine plătit din istoria campionatului în care merge

Andrei Nicolae Publicat: 24 octombrie 2025, 13:18

Comentarii
Rafa Benitez revine! Legendarul antrenor va fi cel mai bine plătit din istoria campionatului în care merge

Rafa Benitez, asistând la un meci / Profimedia

Fostul antrenor al lui Liverpool, Rafa Benitez, a fost angajat vineri pentru a antrena echipa Panathinaikos.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit presei elene, contractul său prevede cel mai mare salariu acordat vreodată unui antrenor în această ţară, relatează AP.

Cât va încasa Rafa Benitez la Panathinaikos

Clubul din Atena, care se află pe locul şapte în Superliga Greciei, formată din 14 echipe, a anunţat vineri că spaniolul cu o bogată experienţă a semnat un contract valabil până în 2027. Presa locală a relatat că valoarea contractului se ridică la aproximativ 4 milioane de euro pe sezon şi include o opţiune de prelungire pentru încă un sezon, potrivit news.ro.

Benitez, în vârstă de 65 de ani, care a antrenat şi Real Madrid, Inter Milano şi Newcastle, a fost concediat de Celta Vigo în martie 2024, după ce echipa sa a câştigat doar cinci meciuri în campionat. Rafa Benitez a fost concediat de clubul Everton din Premier League după 200 de zile, la începutul anului 2022, după ce nu a reuşit să depăşească asocierea sa de succes cu rivala Liverpool.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Observator
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
Fanatik.ro
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine joacă ăia pe care îi pun eu”
13:14
Mihai Rotaru, categoric după ce Rădoi l-a scos pe Baiaram din lot: “Se puteau aborda altfel lucrurile”
13:02
Ilie Stan depune plângere penală împotriva CJ Buzău. El și jucătorii își cer banii, după ce Gloria s-a desființat
12:30
Șocul serii în cupele europene. Echipa din țara cu o populație de 40.000 de oameni a scris istorie
12:23
Oscar Piastri nu se teme de Max Verstappen în lupta pentru titlu: “Nu-mi fac nicio grijă”
12:19
Ce s-a întâmplat cu nocturna la meciul Universitatea Craiova-Noah. Explicaţia lui Mihai Rotaru: “Pentru prima oară”
11:50
Încă un critic pentru Mircea Lucescu! Giovanni Becali: “Târnovanu e bun, dar e bun la FCSB, nu e bun la națională!”
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB 6 FCSB – Bologna 1-2. Campioana României pierde al doilea meci la rând în Europa League
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene