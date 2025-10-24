Rafa Benitez revine! Legendarul antrenor va fi cel mai bine plătit din istoria campionatului în care merge - Antena Sport

Fostul antrenor al lui Liverpool, Rafa Benitez, a fost angajat vineri pentru a antrena echipa Panathinaikos.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit presei elene, contractul său prevede cel mai mare salariu acordat vreodată unui antrenor în această ţară, relatează AP.

Cât va încasa Rafa Benitez la Panathinaikos

Clubul din Atena, care se află pe locul şapte în Superliga Greciei, formată din 14 echipe, a anunţat vineri că spaniolul cu o bogată experienţă a semnat un contract valabil până în 2027. Presa locală a relatat că valoarea contractului se ridică la aproximativ 4 milioane de euro pe sezon şi include o opţiune de prelungire pentru încă un sezon, potrivit news.ro.

Panathinaikos welcomes Rafa Benítez as the club’s new head coach.

This is the start of a new era. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/hgkRPDGYVH

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 24, 2025

Benitez, în vârstă de 65 de ani, care a antrenat şi Real Madrid, Inter Milano şi Newcastle, a fost concediat de Celta Vigo în martie 2024, după ce echipa sa a câştigat doar cinci meciuri în campionat. Rafa Benitez a fost concediat de clubul Everton din Premier League după 200 de zile, la începutul anului 2022, după ce nu a reuşit să depăşească asocierea sa de succes cu rivala Liverpool.