Ce s-a întâmplat cu nocturna la meciul Universitatea Craiova-Noah. Explicaţia lui Mihai Rotaru: "Pentru prima oară" - Antena Sport

Ce s-a întâmplat cu nocturna la meciul Universitatea Craiova-Noah. Explicaţia lui Mihai Rotaru: "Pentru prima oară"

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce s-a întâmplat cu nocturna la meciul Universitatea Craiova-Noah. Explicaţia lui Mihai Rotaru: “Pentru prima oară”

Ce s-a întâmplat cu nocturna la meciul Universitatea Craiova-Noah. Explicaţia lui Mihai Rotaru: “Pentru prima oară”

Radu Constantin Publicat: 24 octombrie 2025, 12:19

Ce s-a întâmplat cu nocturna la meciul Universitatea Craiova-Noah. Explicaţia lui Mihai Rotaru: Pentru prima oară

Nocturna de pe Ion Oblemenco / Captură Digi Sport

Nocturna le-a dat bătăi de cap oltenilor pe timpul partidei cu Noah, 1-1, în Conference League. La pauză, dar şi în startul reprizei secunde, pe stadionul Universităţii Craiova au existat mai multe probleme cu nocturna.

Arbitrul şi observatorul jocului au considerat că meciul poate continua, existând vizibilitate pentru jucători. În repriza secundă, nivelul de iluminare al nocturnei stadionului a scăzut de mai multe ori, din cauza unei siguranţe a explicat patronul Mihai Rotaru, imediat după meci.

“Era o siguranţă, s-a întâmplat pentru prima oară, o siguranţă care sărea, stafful tehnic şi-a făcut foarte bine datoria. Au stat lângă siguranţă, ea cădea, ei o aprindeau, dar arbitrul a considerat că erau condiţii de joc, chiar dacă nocturnă nu era la capacitate maximă. Meciul s-ar fi jucat, arbitrul şi observatorul de joc deciseseră că erau condiţii să se joace”, a declarat Mihai Rotaru, la Prima Sport.

Ce s-a întâmplat pe teren din cauza problemelor cu nocturna

În timpul pauzei de pe Ion Oblemenco, o parte din nocturna stadionului a căzut. Jucătorii celor două echipe au revenit pe teren după un sfert de oră, iar nocturna era în continuare la capacitate redusă. După ce jucătorii au ieșit pe teren, problemele s-au remediat. Emoțiile au reapărut 10 minute mai târziu. În minutul 55 au apărut din nou probleme la nocturnă, iar meciul a fost întrerupt timp de câteva secunde, moment în care centralul a avut o scurtă discuție cu observatorul de la UEFA. În minutul 59, arbitrul partidei l-a chemat la marginea terenului pe Fayulu, portarul celor de la Noah. Acesta a fost întrebat de observator dacă este deranjat de problemele cu nocturna, iar răspunsul acestuia a fost negativ. Meciul a continuat.

 

