Prima reacţie a lui Ștefan Baiaram în conflictul cu Mirel Rădoi: "Cum vezi" - Antena Sport

Prima reacţie a lui Ștefan Baiaram în conflictul cu Mirel Rădoi: “Cum vezi”

Radu Constantin Publicat: 24 octombrie 2025, 10:29

Prima reacţie a lui Ștefan Baiaram în conflictul cu Mirel Rădoi: Cum vezi

Ștefan Baiaram, surprins în tribune la Craiova - Noah / Antena Sport

Ștefan Baiaram a intrat în dizgraţia lui Mirel Rădoi. Pentru meciul cu Noah, din Conference League, fotbalistul a fost lăsat pe banca de rezerve. La aflarea deciziei antrenorului, Baiaram a răbufnit, nemulţumit că nu joacă titular! Gestul l-a costat enorm, pentru că Mirel Rădoi a decis imediat să-l excludă din lot şi să-l trimită în tribune.

Spectator la meciul cu Noah, Ștefan Baiaram părea destul de afectat de decizia antrenorului. Vizibil nervos, jucătorul a privit cum echipa lui a remizat, 1-1, cu Noah. La finalul partidei, în timp ce Mirel Rădoi făcea declaraţii dure la adresa lui, în conferinţă de presă, Baiaram a preferat mai mult să facă haz de necaz. În drumul spre vestiarele de pe „Ion Oblemenco”, fotbalistul a râs amar în legătură cu conflictul cu Mirel Rădoi. Întrebat de un reporter dacă se simt bine, Ștefan Baiaram a reacţionat zâmbind: “Cum vezi”.

Mirel Rădoi a explicat de ce l-a exclus

Din punctul de vedere al lui Mirel Rădoi, lucrurile sunt simple, iar antrenorul a anunțat că Baiaram nu trebuie să primească explicații și că trebuie să accepte deciziile sale: “Lucrurile sunt simple. Când am anunțat echipa, nu a acceptat decizia de a nu fi titular. La inspecția terenului, a fost nervos și am decis să nu ia vreun cartonaș. E treaba lui, nu e problema mea. Când a avut această reacție, eu nu pot să îi dau explicații. Trebuie să accepte decizia antrenorului. Lucrurile sunt simple, i-am spus după reacție că nu o să mai facă parte din lot la această partidă. Asta depinde de el. E un jucător important, dar depinde de el dacă acceptă sau nu alegerile. Trebuie să se antreneze la fel zi de zi. În ultima etapă a ieșit în minutul 70 cu crampe, ceea ce la vârsta asta…”, a spus Rădoi.

