Mihai Rotaru, categoric după ce Rădoi l-a scos pe Baiaram din lot: "Se puteau aborda altfel lucrurile" - Antena Sport

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, este de părere că se vorbește prea mult despre evenimentele din afara terenului care au avut loc înaintea meciului oltenilor cu Noah, din Conference League.
Patronul formației din Bănie nu contestă decizia lui Rădoi de a-l lăsa în afara lotului pe Baiaram, după ieșirea nervoasă a fotbalistului de 22 de ani. Cu toate acestea, Rotaru nu are de gând să intervină și este de părere că aceste probleme trebuie să se rezolve în interiorul vestiarului.
Mihai Rotaru îl lasă pe Mirel Rădoi să gestioneze problema Baiaram: “Eu nu am discuții personale cu jucătorii”
Rotaru este de acord că Baiaram nu avea cum să fie mulțumit în momentul în care a aflat că va fi rezervă în meciul de joi seară, dar crede că acesta putea gestiona altfel lucrurile. De asemenea, Rotaru a anunțat că nu va avea o discuție cu Baiaram și că este treaba lui Rădoi să gestioneze vestiarul:
“Nu este nicio nebunie cu Baiaram. A fost o decizie a antrenorului, are tot dreptul să o facă. Știe mult mai bine cum vrea să abordeze meciul. Sunt lucruri care se întâmplă zi de zi în viața oricărui club. Nu e un caz aici din punctul meu de vedere.
Este o reacție de dezamăgire, sigur că da. Dar nu cred că e un jucător în lumea asta care e fericit că e rezervă. Cred că se puteau aborda altfel lucrurile. Din punct de vedere sportiv, e pe un drum bun. Sigurul care se așteaptă să fie titular unul sau altul e antrenorul principal. Antrenorul este cel care trebuie să ducă clubul cât mai sus.
Nu așa punem problema. Trebuie să vedem ce urmărește antrenorul de la meciul respectiv. Nu sunt discuții pe care să le am cu Mirel în fiecare zi. Discutăm lucruri generale la 2 săptămâni.
Nu am discuții personale cu jucătorii, doar atunci când le prelungesc contractul sau când îi transfer. Avem director sportiv, până se prezintă la mine mai durează. Antrenorul gestionează vestiarul. Nu există un conflict, două tabere. Sunt lucruri care fac parte din viața unui club.
Discutăm prea mult despre acest episod. A fost o decizie, fiecare se manifestă cum crede de cuviință. Vom vedea ce se va întâmpla. Nu eu dau amenzile, amenzile le dă Mirel Rădoi. A fost trântită o ușă, prin care Baiaram și-a manifestat dezamăgirea”, a declarat Mihai Rotaru, la fanatik.ro.
