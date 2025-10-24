Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: "I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut" - Antena Sport

Gigi Becali a fost extrem de dezamăgit de Octavian Popescu, după FCSB – Bologna 1-2. Fotbalistul de 22 de ani a intrat în repriza a doua, dar nu l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali și-a pierdut răbdarea și consideră că i-a dat prea multe șanse lui Octavian Popescu. Patronul roș-albaștrilor a avut un discurs dur la adresa acestuia și a spus despre el că este bun pentru fotbal în sală, nu pentru fotbalul mare.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Octavian Popescu: “E de fotbal de sală”

Gigi Becali a mai spus că Octavian Popescu este un pariu pierdut, în ciuda talentului pe care îl are. De asemenea, patronul roș-albaștrilor este de părere că a greșit atunci când i-a mărit salariul lui Octavian Popescu și crede că tânărul de 22 de ani va avea numai de pierdut în carieră dacă nu se va concentra numai la fotbal:

“Tavi Popescu nu e fotbalist de anvergură de fotbal. El e fotbalist de fotbal de sală, nu de fotbal mare. La fotbalul mare trebuie să câștigi duelurile, să te duci cu putere, cu bărbăție. Vine mingea la el, face ondulații. Ce faci, bă? E un pariu pierdut. El, la 18 ani, era principalul jucător al nostru. Zicea Coman că nu poate juca în fața lui Tavi. Dar după i-au intrat fumurile în cap. Mașină, apartament, gagică, altă gagică. Un fel de vedetă. A început cu tatuaje. Îți faci frizură când încă nu ești vedetă.

Cum e Stoian. El a venit vedetă cu păr lung și s-a tuns. Se vede pe fața lui că e copil cuminte, că nu e golan. La Tavi se vede și când comentează la arbitri. Bă, nu mai comenta. Ți-am dat salariu mare ca prostul, dar s-ar putea să mori aici. Mental nu prea e. Trebuie să ai mintea întreagă. Fii smerit, taci din gură, chiar dacă te lovește unu, că tu ești nimeni în fotbal.