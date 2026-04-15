Nicolescu, laude la scenă deschisă pentru un jucător al lui Dinamo: “Ar fi fost cel mai bun”! Ce îi lipseşte

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, l-a lăudat pe atacantul “câinilor”, Mamoudou Karamoko (26 de ani). Nicolescu a spus că, dacă ar fi fost constant, Karamoko ar fi fost cel mai bun jucător străin din campionatul nostru.

De la revenirea după accidentare, Karamoko a jucat în meciurile cu FC Argeş şi CFR Cluj, încheiate cu scorul de 1-1. Karamoko şi-a pus amprenta asupra ambelor jocuri. Pentru prestaţia lui din meciul cu CFR Cluj, Karamoko a fost notat de către flashscore.ro cu 7.9.

“Karamoko e mult mai penetrant şi are capacitatea să scape de adversar, e şi mai uşor de jucat şi pentru ceilalţi când produce spaţii. El nu a ajuns la un nivel mai mare din cauza inconstanţei din sezoanele anterioare, iar în acest sezon a avut accidentări care au dus la inconstanţă. Ar fi fost cel mai bun străin din campionatul României, dacă era constant.

Problemele lui vin dintr-un complex de argumente, că n-a avut constanţă, niciodată n-a urmat corect paşii de recuperare, de a avea grijă pentru nivelul următor. Cred că a făcut mai mult acum decât în alţi ani şi e anul adaptării, iar anul următor va fi mai constant pentru el”, a declarat Andrei Nicolescu pentru primasport.ro.

Karamoko este cotat la 550.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Atacantul francez are 6 goluri şi un assist în cele 25 de meciuri în care a jucat în campionat, în acest sezon.