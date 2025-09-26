Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nicuşor Bancu, eliminat în derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo! Gest nesportiv al căpitanului oltenilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Nicuşor Bancu, eliminat în derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo! Gest nesportiv al căpitanului oltenilor

Nicuşor Bancu, eliminat în derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo! Gest nesportiv al căpitanului oltenilor

Publicat: 26 septembrie 2025, 22:40

Comentarii
Nicuşor Bancu, eliminat în derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo! Gest nesportiv al căpitanului oltenilor

Nicuşor Bancu, după eliminare / captura digisport.ro

Nicuşor Bancu (33 de ani) a fost eliminat în minutul 65 al meciului Universitatea Craiova – Dinamo, la scorul de 2-1. Căpitanul oltenilor l-a lovit în piept pe Danny Armstrong, în timp ce fotbalistul lui Dinamo se afla la pământ.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia a fost luată de centralul partidei, Adrian Cojocaru, după ce acesta a urmărit faza pe monitorul VAR.

Nicuşor Bancu, eliminat după ce l-a lovit pe Danny Armstrong

Danny Armstrong i-a arătat anterior centralului semnul pe care i l-a făcut Nicuşor Bancu după ce căpitanul Craiovei l-a lovit cu gheata în piept.

Cei doi jucători au căzut în urma unui duel, Armstrong a părut că l-a călcat şi el pe Bancu, dar căpitanul Craiovei l-a lovit evident pe scoţian şi a fost eliminat.

Universitatea Craiova a întors scorul pe stadionul Ion Oblemenco după ce Musi a deschis scorul în minutul 16. Teles a marcat în minutul 20, iar în minutul 49 golul lui Badelj i-a adus pe oltenii lui Mirel Rădoi în avantaj.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
Observator
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
Cum arată familia lui Carlos Alcaraz. Cu ce se ocupă, de fapt, frații câștigătorului US Open 2025
Fanatik.ro
Cum arată familia lui Carlos Alcaraz. Cu ce se ocupă, de fapt, frații câștigătorului US Open 2025
0:28 27 sept.
Kopic l-a lăudat pe Armstrong, după ce scoţianul a provocat eliminarea lui Bancu: “Are o energie excelentă”
0:11 27 sept.
“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul
23:59
VIDEOBenfica – Gil Vicente 2-1. Echipa lui Jose Mourinho a întors scorul, după ce a fost condusă. “Dublă” Pavlidis
23:58
Nicușor Bancu a reacționat după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Nu ştiu cum a interpretat el faza”
23:37
Sorin Cârțu iese la atac după remiza cu Dinamo: „Craiova deranjează că este sus”
23:26
Mihai Rotaru a tunat după Craiova – Dinamo 2-2! A făcut praf arbitrajul: “Ticăloşie! Brigadă jalnică”
Vezi toate știrile
1 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 2 Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun” 3 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 4 “De rahat!” Olandezii au răbufnit după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Nu putem accepta un asemenea rezultat” 5 Mircea Lucescu a anunţat jucătorul surpriză care va debuta la naţionala României: “Îl vom folosi cu Moldova” 6 Un titular de la FCSB, propus în Olanda după victoria FCSB-ului cu Go Ahead Eagles: “Mulţi scouteri l-au văzut”
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!