Nicuşor Bancu, eliminat în derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo! Gest nesportiv al căpitanului oltenilor - Antena Sport

Nicuşor Bancu (33 de ani) a fost eliminat în minutul 65 al meciului Universitatea Craiova – Dinamo, la scorul de 2-1. Căpitanul oltenilor l-a lovit în piept pe Danny Armstrong, în timp ce fotbalistul lui Dinamo se afla la pământ.
Decizia a fost luată de centralul partidei, Adrian Cojocaru, după ce acesta a urmărit faza pe monitorul VAR.
Nicuşor Bancu, eliminat după ce l-a lovit pe Danny Armstrong
Danny Armstrong i-a arătat anterior centralului semnul pe care i l-a făcut Nicuşor Bancu după ce căpitanul Craiovei l-a lovit cu gheata în piept.
Cei doi jucători au căzut în urma unui duel, Armstrong a părut că l-a călcat şi el pe Bancu, dar căpitanul Craiovei l-a lovit evident pe scoţian şi a fost eliminat.
Universitatea Craiova a întors scorul pe stadionul Ion Oblemenco după ce Musi a deschis scorul în minutul 16. Teles a marcat în minutul 20, iar în minutul 49 golul lui Badelj i-a adus pe oltenii lui Mirel Rădoi în avantaj.
