Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului care ar fi scandat împotriva lui Ştefan Baiaram - Antena Sport

Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului care ar fi scandat împotriva lui Ştefan Baiaram

Liga 1

Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului care ar fi scandat împotriva lui Ştefan Baiaram

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 22:15

Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului care ar fi scandat împotriva lui Ştefan Baiaram

Ştefan Baiaram - Sport Pictures

Rapid a remizat, duminică seară, pe teren propriu, 1-1, cu Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a 30-a a Ligii 1, ultima a sezonului regulat.

Nicuşor Bancu a marcat pentru 1-0, dar a comis-o la golul egalizator. Căpitanul a condamnat şi scandările rapidiştilor împotriva colegului său, Ştefan Baiaram. El a vorbit şi despre avantajul de 2 puncte pe care craiovenii îl au în faţa giuleştenilor, în play-off.

Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului

“Puţin dezamăgiţi, am avut meciul în mână, puteam înscrie de mai multe ori. Am făcut acea greşeală, am degajat ăn jucătorul lor. Am suferit acolo în faţă, meritam să câştigăm. Puteam avea mai multe puncte, dar acesta este fotbalul. Dar am terminat pe primul loc şi vom juca primul meci acasă. S-a resimţit oboseala şi după meciul cu CFR Cluj.

Trebuie să ne revenim fizic. Sper că l-am convins pe Mircea Lucescu tot sezonul. Sper ca acest lucru să nu se mai întâmple (n.r. – Baiaram a fost jignit). Nu este frumos. Sper să nu se mai repete scandarile. Arbitrul a notat. Baiaram a pățit-o la meciul cu Dinamo și a fost suspendat. Să vedem ce se întâmplă cu cei de la Rapid.”, a spus Bancu.

Universitatea Craiova a încheiat sezonul regulat pe primul loc în clasament, cu 60 de puncte, iar Rapid a încheiat pe 2, cu 56 de puncte. După înjumătăţire, Craiova va avea un avantaj de două puncte.

