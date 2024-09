Nicușor Bancu, prima reacție după U Cluj - Universitatea Craiova 1-1: "E bine că nu am pierdut! Am jucat cu liderul" - Antena Sport

Nicușor Bancu a oferit prima reacție după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Jucătorul lui Costel Gâlcă nu s-a ferit de cuvinte, la interviul de la finalul duelului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre U Cluj și Universitatea Craiova a contat pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1. Duelul încheiat la egalitate s-a văzut în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Nicușor Bancu, prima reacție după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1

„Până la urmă este bine că nu am pierdut. Am jucat cu liderul, o echipă foarte bună. Speram la o victorie, nu suntem mulțumiți, dar ținând cont ce s-a întâmplat pe teren e echitabil.

Iar ne-am trezit târziu, sper ca la următorul meci să jucăm bine încă din prima repriză.

Nu este bine când pierzi, moralul este foarte scăzut după aceea. Am intrat puțin timorați. În a doua repriză am vorbit că nu avem ce să pierdem. Mă bucur că nu am pierdut și că am făcut un joc bun în a doua parte.