"Noi ce să mai zicem, nu ne e greu?" Darius Olaru, discurs ferm după ce FCSB a făcut spectacol cu UTA - Antena Sport

Darius Olaru a avut un discurs ferm după ce FCSB a făcut spectacol cu UTA şi s-a impus cu un categoric 4-0, în etapa a 14-a din Liga 1. Căpitanul campioanei, care a marcat un gol împotriva arădenilor, a transmis că s-a resimţit presiune asupra jucătorilor campioanei după ultimele rezultate.

Olaru a transmis că în sezonul trecut era o altă motivaţie în rândul jucătorilor de la FCSB, ţinând cont de rezultatele obţinute şi în grupa de Europa League. El a transmis că programul roş-albaştrilor e unul foarte încărcat, subliniind faptul că celelalte rivale din Liga 1 se “plâng” de etapa de Cupa României care va începe în această săptămână.

Darius Olaru, discurs ferm după FCSB – UTA 4-0

Darius Olaru a mai declarat că în momentul în care FCSB câştigă, se schimbă şi atmosfera din lot şi de la antrenamente. Căpitanul campioanei s-a declarat bucuros şi pentru golul de 3-0 marcat în poarta celor de la UTA.

“Trebuie să jucăm cu plăcere și să nu mai fim crispați, dar asta va veni odată cu rezultatele bune. Vrem, nu vrem, tot s-a adunat ceva presiune neavând rezultate și se simte o crispare în jocul nostru. Din păcate, am arătat bine cu Bologna după 2-0. Ați văzut, Metaloglobus a făcut și azi un rezultat bun. Noi nu trebuia să pierdem acel meci, indiferent cum o făceam, dar nu mai vreau să mă gândesc la acel meci. Am avut o discuție între noi și era clar că trebuie să avem o reacție după acel rezultat.

Am avut câteva discuții, nimic special. Ne-am bucurat de fotbal în această seară, am marcat și patru goluri. Da, la penalty ne lăsăm unul pe altul. Execută cine se simte mai bine. Mă bucur că am marcat și eu, și el. Văd că pe la noi în campionat zice toată lumea că le este greu acum, că au meciuri în Cupa României. Noi ce să mai zicem? Nouă nu ne este greu? Anul trecut parcă era altă motivație, altă plăcere… când ai rezultate te simți altfel ca fotbalist. Doar noi știm câtă plăcere e la antrenament atunci când câștigi meciuri“, a declarat Darius Olaru, conform primasport.ro.