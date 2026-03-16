Gică Hagi, la naţionala României? Florin Răducioiu: “E alegere excelentă”

Revenirea lui Gică Hagi în funcţia de selecţioner al României prinde contur, mai ales după ce “Regele” i-a cedat lui Gică Popescu pachetul majoritar de acţiuni al Farului.

Fostul său coleg din Generaţia de Aur, Florin Răducioiu, susţine că un nou mandat al lui Gică Hagi reprezintă cea mai bună variantă de înlocuire a lui Mircea Lucescu. Ar fi şi o reparaţie morală după un prim mandat eşuat, cu 25 de ani în urmă.

Florin Răducioiu îl aşteaptă pe Gică Hagi pe banca României

“Este momentul oportun pentru Gică Hagi, i s-ar da din nou ocazia acestui jucător al fotbalului românesc să revină la echipa națională, după acel eșec nemeritat.

Vorbim de un antrenor foarte matur, experimentat, cunoaște foarte bine fotbalul românesc, ar fi alegerea cea mai bună. Dacă e să fie cu siguranță el, îl vom susține cu toții și vom fi alături de el, ar fi o alegere excelentă”, a spus Răducioiu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Condiţia uriaşă pusă de Gică Hagi pentru a prelua naţionala României

Gică Hagi (61 de ani) va reveni la echipa naţională a României şi îl va înlocui pe Mircea Lucescu. Pentru a ajunge însă la un acord cu “Regele”, conducerea Federaţiei Române de Fotbal a acceptat mai multe condiţii impuse de cel considerat de mulţi cel mai mare fotbalist din istoria noastră.