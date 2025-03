"Normal că înnebunesc". Ştefan Târnovanu, prima reacţie după scandalul cu Cristi Săpunaru. Ce s-a întâmplat, de fapt, în finalul meciului - Antena Sport

Rapid şi FCSB s-au anihilat reciproc în derby-ul de pe Arena Naţională. S-a terminat 0-0, deşi giuleştenii au jucat cu om în plus mai mult de o repriză. Asta după eliminarea cu scandal a lui Dawa. În finalul meciului, a fost un conflict între Ştefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB şi Cristi Săpunaru. În urma acestui scandal, cei doi au fost avertizaţi de arbitru cu cartonaş galben.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ştefan Târnovanu a explicat ce s-a întâmplat între el şi Cristi Săpunaru. Mai mult spune că nu este deloc mulţumit de rezultatul meciului de pe Arena Naţională.

Ştefan Târnovanu, reacţie după conflictul cu Cristi Săpunaru

Ştefan Târnovanu spera ca echipa sa să se impună în faţa celor de la Rapid. Mai mult, se bucură pentru anularea golului lui Dobre. Spune că ar fi fost nemeritat, dar şi norocos. ”Din punctul meu de vedere nu sunt mulțumit, chiar dacă am jucat cu un om în minus. Am controlat jocul în repriza a doua, am avut cele mai mari ocazii, dar e ok. Am avut 4-5 ocazii.

Am sperat să fie ofsaid (n.r.- la golul anulat al lui Dobre), nici nu știu ce s-a întâmplat. Era un gol norocos și nemeritat. A venit mingea, i-am zis lui Chiri să dea în ea, n-a reușit…”, a spus Târnovanu, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Apoi, a explicat, în amănunt conflictul că Săunaru. ”Nu m-am certat cu Cristi (n.r.- Săpunaru), nu-mi permit să fac asta. Miculescu era jos și cineva de pe banca lor a spus să dea mingea repede. Normal că înnebunesc. Dacă luăm gol din faza aia, ce facem? Mai erau 5 minute. Am în fața mea niște băieți fantastici, eu sunt mândru de ceea ce reușim anul ăsta. Dacă jucam 11 la 11, era posibil să câștigăm. Am câștigat 5 meciuri la rând, acum am făcut un egal.