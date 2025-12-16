"Glumește patronul?". Gigi Becali a luat o decizie și și-a surprins complet jucătorul de la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
“Glumește patronul?”. Gigi Becali a luat o decizie și și-a surprins complet jucătorul de la FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 16 decembrie 2025, 8:18

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Gigi Becali a avut o intervenție la televizor după meciul câștigat de FCSB cu Unirea Slobozia, scor 2-0, iar patronul roș-albaștrilor a abordat mai multe subiecte. Printre ele s-a aflat și prelungirea contracului lui Malcom Edjouma, având astfel prilejul să povestească modul în care a reacționat mijlocașul când a aflat și el vestea.

Malcom Edjouma va semna o nouă înțelegere cu FCSB care va fi valabilă până în vară, în condițiile în care contractul său se încheia inițial în iarnă. Becali nu intenționa să îl mai păstreze pe marocan în lot după ce nu a mai intrat atât de mult în planurile sale, însă prestația jucătorului de 29 de ani din meciul nebun câștigat cu Feyenoord i-a schimbat părerea.

Lui Edjouma nu i-a venit să creadă că rămâne la FCSB

Întrebat la televizor dacă Edjouma a semnat prelungirea, patronul campioanei en-titre a dezvăluit cum mijlocașului nu i-a venit să creadă când a aflat că va mai rămâne jumătate de an la FCSB. Într-o conversație cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, marocanul chiar l-a întrebat pe oficial dacă Gigi Becali glumește sau nu.

Nu știu, cred că da (n.r. dacă a semnat Edjouma). I-am zis lui MM. El (n.r. Edjouma) s-a dus la MM și i-a zis «Glumește patronul?»

Și i-a zis că e recunoștință, că a intrat cu Feyenoord și a schimbat tot jocul și, ca recunoștință, îți prelungește șase luni, nu mai mult. Nu, șase luni, atât“, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

În acest sezon, Edjouma a înregistrat 17 apariții pentru FCSB și a marcat un singur gol. Dintre partidele în care a evoluat, doar în cinci a fost titular.

