Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Perla" lui Gigi Becali a marcat și are planuri mărețe: "Dorința mea e să ajung cel mai bun din România" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Perla” lui Gigi Becali a marcat și are planuri mărețe: “Dorința mea e să ajung cel mai bun din România”

“Perla” lui Gigi Becali a marcat și are planuri mărețe: “Dorința mea e să ajung cel mai bun din România”

Andrei Nicolae Publicat: 16 decembrie 2025, 8:33

Comentarii
Perla lui Gigi Becali a marcat și are planuri mărețe: Dorința mea e să ajung cel mai bun din România

Alexandru Stoian, în timpul unui meci pentru FCSB / Sport Pictures

FCSB a învins-o pe Unirea Slobozia în etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar unul dintre marcatorii din meciul de la Clinceni a fost Alexandru Stoian, cel considerat de Gigi Becali noua “perlă” a echipei. După ce a înscris chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, atacantul a venit la interviu și a dezvăluit care este visul său extrem de îndrăzneț.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Stoian s-a arătat în primul rând extrem de fericit pentru golul marcat pe final de meci. În minutul 90+5 al duelului de la Clinceni, un jucător al Unirii Slobozia a încercat să degajeze balonul aflat în careu, însă l-a lovit pe Florin Tănase în piept, iar mingea a ricoșat chiar la picioarele puștiului roș-albaștrilor, care a înscris.

Alexandru Stoian visează să fie cel mai bun din România

Când a vorbit la interviu despre ce își dorește odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, Stoian nu s-a ferit să mărturisească ce vis are, și anume să devină cel mai bun jucător din România. “Perla” lui Becali a mers mai departe și a îndrăznit să spună că și-ar dori să fie chiar cel mai bun din întreaga lume.

Mă bucur că am reușit să marchez, este un cadou foarte frumos pe care mi l-am făcut. Chiar dacă am ratat, m-a ajutat Dumnezeu și am marcat până la urmă. Sunt fericit că reușesc să înscriu, am împlinit și 18 ani, trebuie să am grijă.

Sper să mă ajute Dumnezeu să nu am accidentări. La 18 ani, dorința mea este să ajung cel mai bun fotbalist din România și, poate, din lume.

Reclamă
Reclamă

Este visul meu de mic copil să marchez cu Rapid. Urmează un meci greu, cu o echipă bună, și sperăm să câștigăm“, a spus Alexandru Stoian, potrivit primasport.ro.

Transferat de FCSB de la Farul în ianuarie 2025, Stoian a adunat patru goluri și un assist în acest sezon.

Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"
Observator
Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"
Cum cheltuie banii companiile de stat. Achiziție publică cu prețuri de 565 ori mai mari față de valoarea pieței
Fanatik.ro
Cum cheltuie banii companiile de stat. Achiziție publică cu prețuri de 565 ori mai mari față de valoarea pieței
9:11
Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4
9:10
Veşti bune pentru Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc. Ce se întâmplă înaintea deplasării în Arabia Saudită
8:51
Își va menține McLaren atuurile în 2026?
8:48
Gigi Becali s-a răzgândit. Ce a spus despre jucătorul dat ca și transferat la FCSB: “Nu-mi place”
8:44
Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Ce le-au strigat jucătorilor după victoria cu Unirea Slobozia
8:30
“Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Florin Prunea a făcut praf antrenorul din Liga 1 după ce i-a auzit discursul: “Alo, ia vezi-ți tu de treaba ta”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”