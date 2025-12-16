"Perla" lui Gigi Becali a marcat și are planuri mărețe: "Dorința mea e să ajung cel mai bun din România" - Antena Sport

FCSB a învins-o pe Unirea Slobozia în etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar unul dintre marcatorii din meciul de la Clinceni a fost Alexandru Stoian, cel considerat de Gigi Becali noua “perlă” a echipei. După ce a înscris chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, atacantul a venit la interviu și a dezvăluit care este visul său extrem de îndrăzneț.

Alexandru Stoian s-a arătat în primul rând extrem de fericit pentru golul marcat pe final de meci. În minutul 90+5 al duelului de la Clinceni, un jucător al Unirii Slobozia a încercat să degajeze balonul aflat în careu, însă l-a lovit pe Florin Tănase în piept, iar mingea a ricoșat chiar la picioarele puștiului roș-albaștrilor, care a înscris.

Alexandru Stoian visează să fie cel mai bun din România

Când a vorbit la interviu despre ce își dorește odată cu împlinirea vârstei de 18 ani, Stoian nu s-a ferit să mărturisească ce vis are, și anume să devină cel mai bun jucător din România. “Perla” lui Becali a mers mai departe și a îndrăznit să spună că și-ar dori să fie chiar cel mai bun din întreaga lume.

“Mă bucur că am reușit să marchez, este un cadou foarte frumos pe care mi l-am făcut. Chiar dacă am ratat, m-a ajutat Dumnezeu și am marcat până la urmă. Sunt fericit că reușesc să înscriu, am împlinit și 18 ani, trebuie să am grijă.

Sper să mă ajute Dumnezeu să nu am accidentări. La 18 ani, dorința mea este să ajung cel mai bun fotbalist din România și, poate, din lume.