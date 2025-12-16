Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Ce le-au strigat jucătorilor după victoria cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Aceştia au avut un mesaj special pentru jucătorii campioanei, după victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-0, din etapa a 20-a din Liga 1.

Mihai Lixandru şi Alexandru Stoian au marcat golurile victoriei FCSB-ului, victorie care o apropie pe campioană la două puncte de locurile de play-off.

Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid

Pentru FCSB urmează marele derby cu Rapid, din ultima etapă a anului 2025. Partida din etapa a 21-a din Liga 1 se va disputa duminică, de la ora 20:30.

După meciul câştigat cu Unirea Slobozia, jucătorii FCSB-ului au mers să sărbătorească în faţa fanilor care au făcut deplasarea la Clinceni. Suporterii campioanei le-au cerut roş-albaştrilor cele trei puncte în derby-ul cu Rapid.

“Batem Rapid, batem Rapidul”, au strigat suporterii campioanei către jucători, după Unirea Slobozia – FCSB 0-2.