Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Ce le-au strigat jucătorilor după victoria cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Ce le-au strigat jucătorilor după victoria cu Unirea Slobozia

Viviana Moraru Publicat: 16 decembrie 2025, 8:44

Jucătorii FCSB-ului, în faţa galeriei după victoria cu Unirea Slobozia/ Sport Pictures

Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Aceştia au avut un mesaj special pentru jucătorii campioanei, după victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-0, din etapa a 20-a din Liga 1.

Mihai Lixandru şi Alexandru Stoian au marcat golurile victoriei FCSB-ului, victorie care o apropie pe campioană la două puncte de locurile de play-off.

Pentru FCSB urmează marele derby cu Rapid, din ultima etapă a anului 2025. Partida din etapa a 21-a din Liga 1 se va disputa duminică, de la ora 20:30.

După meciul câştigat cu Unirea Slobozia, jucătorii FCSB-ului au mers să sărbătorească în faţa fanilor care au făcut deplasarea la Clinceni. Suporterii campioanei le-au cerut roş-albaştrilor cele trei puncte în derby-ul cu Rapid.

“Batem Rapid, batem Rapidul”, au strigat suporterii campioanei către jucători, după Unirea Slobozia – FCSB 0-2.

Înaintea partidei cu FCSB, Rapid a fost învinsă în Giuleşti de Oţelul, scor 0-2, şi a ratat şansa de a se distanţa în fruntea campionatului. Giuleştenii au rămas însă pe primul loc şi după etapa a 20-a, însă au un avans de doar un punct faţă de Botoşani şi Rapid.

FCSB, de cealaltă parte, ocupă locul 9, cu 28 de puncte, la două puncte distanţă de Oţelul, ultima clasată pe locurile de play-off. Campioana are un moral bun înaintea partidei cu Rapid, ţinând cont că este neînvinsă în Liga 1 de şapte meciuri.

