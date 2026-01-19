"Nu a fost uşor" Reacţia surprinzătoare a lui Filipe Coelho după ce Craiova a umilit Petrolul şi e iar lider! - Antena Sport

Filipe Coelho (45 de ani) a avut o reacţie surprinzătoare după ce echipa lui, Universitatea Craiova, a umilit-o pe Petrolul, învingând-o cu 4-0. Meciul a fost unul fără istoric, fiind decis încă din prima repriză, atunci când Nsimba a reuşit o “dublă”. Totuşi, Coelho a fost foarte diplomat şi a spus că nu a fost un duel uşor.

Coelho s-a arătat foarte mulţumit de lotul pe care îl are la Craiova. El a transmis însă că nu e încă relaxat în ceea ce priveşte pericolul de a pierde jucători importanţi.

Filipe Coelho, după ce Craiova a învins-o cu 4-0 pe Petrolul: “În repriza a doua puteam să controlăm mai bine jocul”

“(n.r: Care ar fi concluziile?) A fost un meci diferit faţă de cel din Cupă. Jucătorii au înţeles bine ce avem de făcut. Este un rezultat corect.

(n.r: Aţi terminat meciul repede. Ăsta a fost sfatul pentru jucători?) Bineînţeles că încercăm să înscriem, să ne rezolvăm victoria, dar nu a fost uşor. În anumite momente ale jocului am avut această capacitate de a suferi.

Cred că în repriza a doua puteam să controlăm mai bine jocul, cu mai multă posesie, dar rezultatul e bun.