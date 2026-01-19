"Nu a fost uşor" Reacţia surprinzătoare a lui Filipe Coelho după ce Craiova a umilit Petrolul şi e iar lider! - Antena Sport

Filipe Coelho (45 de ani) a avut o reacţie surprinzătoare după ce echipa lui, Universitatea Craiova, a umilit-o pe Petrolul, învingând-o cu 4-0. Meciul a fost unul fără istoric, fiind decis încă din prima repriză, atunci când Nsimba a reuşit o “dublă”. Totuşi, Coelho a fost foarte diplomat şi a spus că nu a fost un duel uşor.
Coelho s-a arătat foarte mulţumit de lotul pe care îl are la Craiova. El a transmis însă că nu e încă relaxat în ceea ce priveşte pericolul de a pierde jucători importanţi.
Filipe Coelho, după ce Craiova a învins-o cu 4-0 pe Petrolul: “În repriza a doua puteam să controlăm mai bine jocul”
“(n.r: Care ar fi concluziile?) A fost un meci diferit faţă de cel din Cupă. Jucătorii au înţeles bine ce avem de făcut. Este un rezultat corect.
(n.r: Aţi terminat meciul repede. Ăsta a fost sfatul pentru jucători?) Bineînţeles că încercăm să înscriem, să ne rezolvăm victoria, dar nu a fost uşor. În anumite momente ale jocului am avut această capacitate de a suferi.
Cred că în repriza a doua puteam să controlăm mai bine jocul, cu mai multă posesie, dar rezultatul e bun.
Pentru mine nu e important cine anume înscrie. Este o muncă de echipă. Şi atacanţii şi extremele muncesc la fazele care duc la gol. Câteodată înscrie un jucător, altădată un alt jucător, importantă e echipa.
Cel mai important este ce fac în timpul săptămânii. Ceea ce fac pe parcursul săptămânii se vede în joc. Nu mă uit niciodată la jucători în funcţie de vârstă, ci după felul în care muncesc.
(n.r: Nsimba rămâne la Craiova, Baiaram spune că nu pleacă) Eu sunt antrenorul, lucrez cu jucătorii pe care îi am. Sunt fericit cu jucătorii pe care îi am aici. Nu ştii niciodată ce se poate întâmpla, piaţa transferurilor e încă deschisă”, a declarat Filipe Coelho pentru digisport.ro.
Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. Oltenii au revenit pe primul loc
Echipa Universitatea Craiova a învins, luni seară, în deplasare, cu 4-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a 22-a din Liga 1.
Deşi în urmă cu o săptămână era dat ca şi plecat de la Craiova, Steven Nsimba a fost titular la reluarea sezonului din Liga 1 şi a demonstrat că poate fi un jucător decisiv pentru lider. La Ploieşti, arbitrul Horaţiu Feşnic a dictat penalty pentru olteni după un fault al lui Ignat la Cicâldău, iar Nsimba a transformat lovitura de pedeapsă în minutul 16. După numai un minut, acelaşi Nsimba a şutat de la distanţă, plasat, l-a învins din nou pe Krell, ducând scorul la 2-0.
Ploieştenii au trecut pe lângă gol în minutul 25, când Papp nu a ajuns la centrarea lui Rareş Pop, iar Etim a înscris pentru oaspeţi în minutul 38, dar golul a fost anulat de VAR pentru o poziţie de offside. Roche a căutat poarta cu o foarfecă, în minutul 61, dar nu a găsit-o, în timp ce elevii lui Coelho au reuşit să îşi securizeze victoria în minutul 81. Diogo Rodrigues a greşit la o minge pe care a vrut să o trimită către Krell, cu capul, Baiaram a recuperat şi a înscris la colţul lung.
Meciul a fost închis de golul lui Luca Băsceanu, din penalty, în al cincilea minut de prelungire al meciului şi Universitatea Craiova s-a impus la Ploieşti, cu Petrolul, cu 4-0, revenind pe prima treaptă a podiumului, cu 43 de puncte, urmată de Rapid (42 de puncte) şi Dinamo (41). Petrolul este pe 13, cu 20 de puncte.
