"Nu ai altul mai bun!" Mesaj direct pentru Gigi Becali, înainte de FCSB - Olympiacos: "Are tot ce vrei!" - Antena Sport

Helmut Duckadam l-a sfătuit pe Becali să îl joace pe Vlad Chiricheş pe post de mijlocaş / AS.ro Helmut Duckadam a avut un mesaj direct pentru Gigi Becali, înaintea partidei din Europa League dintre FCSB şi Olympiacos. „Eroul de la Sevilla" l-a lăudat pe Vlad Chiricheş. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vlad Chiricheş a jucat pe postul de mijlocaş în partida pe care FCSB a câştigat-o cu Unirea Slobozia. Iar evoluţia fostului căpitan al naţionalei României l-a încântat pe Duckadam. Acesta e de părere că Vlad Chiricheş trebuie să fie folosit pe acelaşi post şi în meciul cu Olympiacos. Helmut Duckadam l-a sfătuit pe Becali să îl joace pe Vlad Chiricheş pe post de mijlocaş „Cred că așa vor juca și joi cu Olympiakos (n.r. ca în meciul cu Unirea Slobozia), poate cu Chiricheș în fața fundașilor centrali, la închidere. (n.r. Gigi Becali a spus că Chiricheș este cel mai bun închizător din România) După ce l-a criticat, acum îl laudă (n.r. râde). A făcut ultimele partide bune, bravo lui! E bine că e fit, că nu s-a accidentat. El a mai avut probleme de genul acesta, este și puțin vârsta, dar s-a comportat excelent. Acum, să sperăm că joi vor face o partidă bună și vor câștiga ca să fie calificați. Cred că, cu o victorie, ar fi calificați mai departe. N-ai altul mai bun decât Chiricheș. Eu cred că ar fi bun Chiricheș acolo, mai ales dacă ar fi și Șut, să joace împreunăt. Pentru că Olaru ar putea să joace puțin mai în față. Important e să nu iei gol. Și un singur punct ne ajută. Nu mă iau neapărat după ceea ce spune patronul. Patronul exagerează câteodată, dar e un fotbalist foarte bun, are experiență, are tot ce vrei. Important e să facă un meci bun", a declarat Helmut Duckadam prosport.ro. Mesajul lui Vlad Chiricheş, după ce a fost criticat de Gigi Becali Vlad Chiricheş a recunoscut că toate criticile lui Gigi Becali îl afectează şi că nu este imun. De asemenea, Chiricheş a spus că nu ştie ce se va întâmpla la vară.

„Imun nu sunt (n.r.- la criticile patronului), clar că le resimți atunci când vin, dar cred că am dat dovadă de caracter și am reușit să mă ridic la un nivel foarte bun. Sper să fiu un exemplu pentru ceilalți, e mult mai greu pentru un jucător tânăr. Continui să am pasiune, vin la antrenament cu plăcere, mă bucur de fotbal și ăsta e cel mai important lucru. Cred că au fost și niște condiții mai speciale la Botoșani, am avut și câteva ocazii pe care nu le-am fructificat. După părerea mea, nu am avut un meci slab acolo. Pe un teren de genul acela, când nu înscrii, e posibil orice. Ne bucurăm că am reușit un meci bun în seara asta și că am câștigat.

Eram hotărâți să profităm de rezultatele celorlalte echipe și să ajungem mai sus în clasament. Ne dorim foarte mult să facem un joc bun, suntem într-un moment bun în Europa. Cu un rezultat bun avem șanse mari de calificare în primăvara europeană. Ne dorim foarte mult să câștigăm”, a spus Chiricheș după FCSB – Unirea Slobozia 3-0, conform digisport.ro.

