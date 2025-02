"Nu ai cum să joci!" Mirel Rădoi s-a plâns de condițiile de la Clinceni, după Unirea Slobozia - Universitatea Craiova 0-1 - Antena Sport

(n.r. Despre Safira) Suntem mulțumiți de evoluțiile lui. Indiferent de nume, trebuie să intrii la fel de motivat ca și el, de pe bancă. Poate nu a marcat în fiecare partidă, dar și-a făcut treaba foarte bine. Noi am căutat un atacant care să nu piardă mingiile așa de ușor, să dea timp extremelor, să atace profunzimea. El s-a încadrat în aceste criterii. Nu l-am ales eu, eu mi-am dat acordul, se ocupase deja Costel”, a spus Mirel Rădoi, la digisport.ro.

Alexandru Mitriţă, cuvinte uriaşe la adresa lui Mirel Rădoi

Alexandru Mitriţă a folosit cuvinte uriaşe la adresa lui Mirel Rădoi. Oltenii au 3 victorii consecutive cu noul antrenor pe bancă.

Mitriţă a spus că se vede mâna lui Mirel Rădoi şi că acesta a demonstrat că are calitate ca antrenor. Mitriţă a împlinit 30 de ani, iar Alexandru Cicâldău i-a dedicat golul.

„Un meci greu, pe un teren foarte greu. Am ratat, dar important este că am câştigat şi am ajuns pe primul loc. Suntem bucuroşi că am ieşit sănătoşi de pe acst teren. Se vede mâna lui Mirel Rădoi, se vede că Mister are calitate şi schimbarea din teren şi de pe lângă teren îi aparţin. Avem maturitate în joc şi sper să avem continuitate. Suntem departe de event, la fiecare antrenament trebuie să muncim”, a spus Alexandru Mitriţă.