"Nu ar trebui să mai fiţi în fotbalul românesc". Mirel Rădoi, reacţie furibundă la conferinţa de presă: "Mizerii" - Antena Sport

“Nu ar trebui să mai fiţi în fotbalul românesc”. Mirel Rădoi, reacţie furibundă la conferinţa de presă: “Mizerii”

Publicat: 17 octombrie 2025, 13:03

Mirel Rădoi / Profimedia Images

Mirel Rădoi a avut o reacţie furibundă la conferinţa de presă de dinaintea partidei Universităţii Craiova cu Unirea Slobozia, din etapa a 13-a din Liga 1. Antrenorul oltenilor a răbufnit la adresa lui Orlando Nicoară, directorul companiei deţinătoare de drepturi TV pentru meciurile din campionatul României.

Mirel Rădoi nu s-a putut abţine şi a avut o reacţie dură, amintind de o declaraţie făcută de Nicoară referitoare la FCSB.

Mirel Rădoi a transmis că nu doar FCSB este o echipă importantă din fotbalul românesc, ci şi Botoşani, FC Argeş sau Slobozia. Antrenorul oltenilor a subliniat că persoanele care consideră altfel ar trebui să nu mai “existe” în fotbalul românesc.

“La fel, am văzut cum domnul Orlando Nicoară vine şi ne spune cum FCSB e un brand mai mare decât Steaua şi cumva nu ar trebui să lipsească din fruntea fotbalului românesc. Domnilor, dacă aşa credeţi că aduceţi mai mulţi suporteri la stadion, greşiţi. Dacă aşa credeţi că Botoşani, Argeş, Slobozia nu sunt importante, greşiţi.

Dacă doar consideraţi că sunt echipe mici deocamdată şi nu pot ajunge mari, că voi le tăiaţi elanul, greşiţi. N-ar trebui să mai fiţi în fotbalul românesc. Îmi asum ce spun, indiferent de consecinţe, pentru că fotbalul românesc nu este pe o traiectorie bună în România.

Noi nu putem să creştem fotbalişti când noi începem cu mizerii de genul ăsta, nu avem cum”, a declarat Mirel Rădoi, la conferinţa de presă premergătoare partidei Universitatea Craiova – Unirea Slobozia.

