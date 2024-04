"Nu are nicio legătură" Dorinel Munteanu s-a enervat imediat după înfrângerea cu UTA! Întrebările care l-au scos din sărite - Antena Sport

Reporter: Când echipa era destul de jos la finalul sezonului regulat, sunt convins că era o situaţie destul de greu de gestionat. V-aţi descucrcat extraordinar, dar câteodată pare mai greu să gestionezi când eşti sus, eraţi cea mai bună echipă din play-out…

Dorinel Munteanu: Nu înţeleg întrebarea ta! Mai concret…

Reporter: Dacă jucătorilor dumneavoastră li s-a părut că poate fi mai uşor..

Dorinel Munteanu: Nu ştiu, pentru că s-a văzut în meci. Rezultatul îi aparţine UTA-ei, dar s-a văzut pe teren. Nu are nicio legătură ce întrebări îmi puneţi dumneavoastră, dar nicio legătură!

Reporter: Ce rămâne în acest final de sezon?

Dorinel Munteanu: (n.r. oftează) Ce rămâne?! Trei meciuri şi finala Cupei României, în care ne-am calificat foarte meritat. Scandal Mircea Rednic – Dorinel Munteanu, după UTA – Oţelul 3-1: „Nu vorbeşti de antrenorul advers când pierzi" Scandal Mircea Rednic – Dorinel Munteanu, după UTA – Oţelul 3-1. „Puriul" a fost deranjat de o afirmaţie a lui Dorinel Munteanu. „Munti" ar fi spus că Rednic nu are filosofie ca antrenor. Mircea Rednic i-a răspuns lui Dorinel Munteanu, dar l-a lăudat pe antrenorul Oţelului pentru performanţele gălăţenilor. „Când ai rezultate, nu mai contează ce filosofie ai. A fost un joc de cuvinte, nu trebuie să se spună că Rednic nu are filosofie. Când eu îmi dau drumul la gură e pericol. Voi sperați, dar eu sunt limitat în declarații. Mă bucur că am câștigat cu o echipă foarte bună, care ne-a pus probleme în prima repriză. Au avut situații în care ne-au trecut gloanțele pe la ureche tot pe greșelile noastre. Ăsta e jocul lor, știam. Repriza a doua a fost mult mai bine. Noi am stat fizic mult mai bine cu pregătirile pe care le-am făcut noi. Îmi pare rău că ne-am relaxat pentru că altfel arăta tabela la 3-0. „Dacă Rednic nu are filosofie, care a câștigat două campionate cu Dinamo și cu Rapid" Dacă Rednic nu are filosofie, care a câștigat două campionate cu Dinamo și cu Rapid, care nu au mai câștigat de zeci de ani campionatul și au avut și buget mai mare. Au avut antrenori și jucătorii cu mulți bani, dar n-au mai reușit să câștige trofee. Rednic a antrenat și în vest. N-ai cum! Au fost chiar obraznici. Eu îl laud (n.r: pe Dorinel Munteanu), l-am lăudat și înainte. A făcut lucruri extraordinare. Nu vorbești de antrenorul advers în momentul când pierzi.

Rednic a antrenat și în vest. N-ai cum! Au fost chiar obraznici. Eu îl laud (n.r: pe Dorinel Munteanu), l-am lăudat și înainte. A făcut lucruri extraordinare. Nu vorbești de antrenorul advers în momentul când pierzi.

Eu când am pierdut cu 2-4 i-am zis ‘chapeau’, o echipă bună. Ne-au executat pe greșelile noastre. Trebuie să fim fair-play”, a declarat Mircea Rednic la conferinţa de presă de după meci.

UTA – Oţelul 3-1. Mircea Rednic, pe primul loc în playout! Arădenii au făcut spectacol la meciul cu echipa lui Dorinel Munteanu

Meciul UTA – Oţelul 3-1, din etapa a şasea a play-out-ului Ligii 1, a fost în format LIVE SCORE, pe AS.ro.

Echipa lui Mircea Rednic a făcut spectacol în a doua repriză, atunci când a marcat prin Omondi, Luckassen și Pop. Singurul gol al celor de la Oțelul a fost semnat de Cisotti. După acest rezultat, UTA a urcat pe primul loc în playout, cu 31 de puncte. De cealaltă parte, Oțelul e pe locul 2, cu 30 de puncte. De asemenea, cele două echipe s-au salvat matematic de la retrogradare.

UTA: Kucker – Căpușă, Stolnik, Conte, D. Rodrigues – Micovshi, C. Mihai, Machado – Omondi, Tudorie, Ezekiel

Rezerve: Fl. Iacob, Trif, Stahl, A. David, Iurasciuc, Vulturar, Luckassen, Lawrence, Lopez

Antrenor: Mircea Rednic

Oțelul: Pap – Adăscăliței, Yabre, Cisse, Gomes – Cisotti, Zivulic, Teles – Tănasă – Al. Pop, Malle

Rezerve: R. Stoian, Rusevic, Jardan, I. Neagu, Bodișteanu, Lameira, Bordun, Zhelev, Farcaș, Panait, Rus, Gaitan

Antrenor: Dorinel Munteanu

Dorinel Munteanu şi-a luat la ţintă jucătorii după înfrângerea cu UTA: „Greşeli de curtea şcolii, dezamăgirea e mare”

”Îmi este greu să cred că am pierdut acest joc pentru că l-am controlat. Am făcut o repriză foarte bună, dar nu am reușit să marcăm. Știam că adversarul este foarte periculos pe contraatac, speculează orice greșeală. La primul gol a fost o greșeală de curtea școlii, jucătorii nu au fost concentrați, greșeli de curtea școlii. Sigur, cu aceste greșeli am avantajat echipa gazdă care se bucură acum de cele trei puncte.

Dezamăgirea e mare pentru că am făcut o partidă bună. Am luat goluri pe greșeli personale și pe pierderea balonului foarte ușor.

Rămân 3 meciuri și finala Cupei României, asta ne rămâne. Vedem ce vom face”, a declarat Dorinel Munteanu pentru digisport.ro după UTA – Oţelul 3-1.

