Scandal Mircea Rednic - Dorinel Munteanu, după UTA - Oţelul 3-1: "Nu vorbeşti de antrenorul advers când pierzi" - Antena Sport

UTA – Oţelul 3-1. Mircea Rednic, pe primul loc în playout! Arădenii au făcut spectacol la meciul cu echipa lui Dorinel Munteanu

Meciul UTA – Oţelul 3-1, din etapa a şasea a play-out-ului Ligii 1, a fost în format LIVE SCORE, pe AS.ro.

Echipa lui Mircea Rednic a făcut spectacol în a doua repriză, atunci când a marcat prin Omondi, Luckassen și Pop. Singurul gol al celor de la Oțelul a fost semnat de Cisotti. După acest rezultat, UTA a urcat pe primul loc în playout, cu 31 de puncte. De cealaltă parte, Oțelul e pe locul 2, cu 30 de puncte. De asemenea, cele două echipe s-au salvat matematic de la retrogradare.

UTA: Kucker – Căpușă, Stolnik, Conte, D. Rodrigues – Micovshi, C. Mihai, Machado – Omondi, Tudorie, Ezekiel

Rezerve: Fl. Iacob, Trif, Stahl, A. David, Iurasciuc, Vulturar, Luckassen, Lawrence, Lopez

Antrenor: Mircea Rednic

Oțelul: Pap – Adăscăliței, Yabre, Cisse, Gomes – Cisotti, Zivulic, Teles – Tănasă – Al. Pop, Malle

Rezerve: R. Stoian, Rusevic, Jardan, I. Neagu, Bodișteanu, Lameira, Bordun, Zhelev, Farcaș, Panait, Rus, Gaitan

Antrenor: Dorinel Munteanu

Dorinel Munteanu şi-a luat la ţintă jucătorii după înfrângerea cu UTA: „Greşeli de curtea şcolii, dezamăgirea e mare”

”Îmi este greu să cred că am pierdut acest joc pentru că l-am controlat. Am făcut o repriză foarte bună, dar nu am reușit să marcăm. Știam că adversarul este foarte periculos pe contraatac, speculează orice greșeală. La primul gol a fost o greșeală de curtea școlii, jucătorii nu au fost concentrați, greșeli de curtea școlii. Sigur, cu aceste greșeli am avantajat echipa gazdă care se bucură acum de cele trei puncte.

Dezamăgirea e mare pentru că am făcut o partidă bună. Am luat goluri pe greșeli personale și pe pierderea balonului foarte ușor.

Rămân 3 meciuri și finala Cupei României, asta ne rămâne. Vedem ce vom face”, a declarat Dorinel Munteanu pentru digisport.ro după UTA – Oţelul 3-1.