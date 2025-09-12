"Nu avem adversari facili". Mihai Lixandru se teme înainte de Csikszereda - FCSB: "Încearcă să prindă ritmul" - Antena Sport

Închide meniul
“Nu avem adversari facili”. Mihai Lixandru se teme înainte de Csikszereda – FCSB: “Încearcă să prindă ritmul”

Publicat: 12 septembrie 2025, 15:29

Mihai Lixandru, alături de coechipierii de la FCSB/ Profimedia

Mihai Lixandru a prefaţat partida dintre Csikszereda şi FCSB, din etapa a noua a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Mihai Lixandru a transmis faptul că niciun adversar nu este unul facil, astfel că se aşteaptă ca meciul de la Miercurea Ciuc să fie unul dificil pentru campioană.

Mihai Lixandru se teme înainte de Csikszereda – FCSB

Totodată, mijlocaşul campioanei a transmis că şi cei de la Csikszereda îşi vor dori victoria, nou-promovaţii fiind în căutarea ritmului de Liga 1.

“Nu știu dacă sunt adversari facili. În primul rând sunt două meciuri în deplasare pe niște terenuri grele. Importat este să luăm cele trei puncte la Miercurea Ciuc și după să ne concentrăm pe meciul cu Botoșani. Este foarte important să legăm aceste două victorii, dar e clar că nu o să fie meciuri ușoare.

Csikszereda este o echipă care încearcă să prindă ritmul din Liga 1. Clar nu au avut un început foarte bun, dar niciun meci nu seamănă cu altul. N-au fost meciuri în care să arate foarte rău sau diferențe mari.

Echipele sunt echilibrate, cu oricine joci este un meci greu. Sperăm să ne facem meciul ușor, să jucăm inteligent și să câștigăm”, a declarat Mihai Lixandru, înainte de Csikszereda – FCSB.

FCSB se clasează pe locul 13 în Liga 1, după opt etape disputate. Campioana a acumulat doar şase puncte, înregistrând o singură victorie.

