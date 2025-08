"Nu există avantaj pentru noi cu FCSB" Jean Vlădoiu, mesaj ferm înaintea duelului cu campioana României! - Antena Sport

Jean Vlădoiu, antrenorul din acte al Unirii Slobozia (Andrei Prepeliţă e, de fapt, tehnicianul ilfovenilor), a vorbit, imediat după meciul Unirea Slobozia – Oţelul 0-0, despre duelul pe care echipa lui îl va avea cu FCSB etapa viitoare.

Unirea a făcut doar 0-0 acasă cu Oţelul, în condiţiile în care gălăţenii au evoluat din minutul 69 în 10 oameni.

Jean Vlădoiu: “FCSB poate alinia două echipe puternice meci de meci”

FCSB – Unirea Slobozia se dispută duminică, 10 august, de la ora 21:30. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Până la duelul de acasă cu Unirea, FCSB o va întâlni pe Drita, în manşa tur a duelului din turul trei preliminar al Europa League. FCSB – Drita e în format LIVE TEXT joi, de la 22:30, pe AS.ro.

“Ne-am fi dorit să câștigăm, a fost un meci greu. Eu cred că băieții au dat totul. Ne-am creat multe ocazii și chiar puteam să marcăm. E bine și că nu am primit gol. Trebuie să ne bucurăm de acest punct, suntem o echipă în reconstrucție. Aveam emoții puține pentru băieți, știu cât de mult muncesc. Din toamnă vom fi mai puternici, când revenim acasă.

Dacă ne-am fi controlat emoțiile din ultimele minute am fi marcat. Eu îi văd pe băieți la antrenament și știu ce pot. Suntem la început de drum, am întâlnit echipe bine organizate. Andrei (n.r: Prepeliţă) are nevoie de rezultate. Tatăl lui a condus fotbalul din Slobozia zeci de ani, este foarte respectat. Nu există avantaj pentru noi cu FCSB. Poate alinia două echipe puternice meci de meci.