„Nu m-am bucurat la goluri, îmi vine să plâng” Un jucător de la Petrolul a cedat, după ce s-a salvat matematic de la retrogradare - Antena Sport

De asemenea, Țicu a mai subliniat că jucătorii de la Petrolul au dat totul pe teren, deși au fost criticați de fani, iar ceea ce a contat cel mai mult a fost rezultatul obținut în duelul cu Oțelul.

„A fost un meci foarte încărcat, intrasem și noi în hora retrogradării. Am dat dovadă de caracter, ne-am bătut pentru fiecare minge. Nu a fost cel mai calitativ joc, dar a contat doar rezultatul.

Eu nu m-am bucurat la golurile noastre, pentru că etapa trecută am fost scuipat de suporteri. Am luptat cât am putut. Îmi vine să plâng, doar eu și familia mea știm prin ce am trecut. Am fost făcut slab, mort. Noi am dat tot ce am putut în acest sezon, dar doar atât am putut obține”, a declarat Valentin Țicu, conform primasport.ro.

Dorinel Munteanu s-a enervat la interviu după Petrolul – Oțelul 2-1

Dorinel Munteanu s-a enervat la interviu după Petrolul – Oțelul 2-1. Antrenorul echipei din Moldova i-a oferit un răspuns dur reporterului, după partida de pe stadionul Ilie Oană din Ploiești.

Victoria celor de la Petrolul le-a asigurat salvarea matematică de la retrogradare. Chiar dacă echipa lui Dorinel este și ea salvată, antrenorul a răbufnit la finalul partidei.

”Urmează meciul cu Botoșani din ultima etapă, iar apoi finala din Cupă. Cum veți aborda?” a fost întrebarea primită de Dorinel Munteanu, care a răbufnit la auzul acesteia: ”Și ce dacă? Cum să abordez? Ce întrebare stupidă îmi pui. Cum să abordăm meciul cu Botoșani? O să vedeți duminică ce formație aliniez. Se fac speculații pentru că e ultimul meci. Și ce dacă?”, a spus antrenorul, la digisport.ro. ”Ne-am propus să obținem altceva. Sunt dezamăgit de jucătorii mei. Le spun de atâtea zile că pentru unii poate fi ultimul joc. În asemenea hal nu poți să faci performanță. Am nevoie de altceva. Voi discuta mâine cu ei ce ar trebui să facă. Nu poți să pierzi un joc în asemenea hal. Am egalat după o prestație foarte bună. Nu e primul meci când facem greșeli la rând. Sunt supărat pentru jocul lor!”, și-a avertizat Dorinel Munteanu jucătorii.

