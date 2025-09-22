"Nu mai pot să mă abțin" Marius Șumudică, "săgeți" către Costel Gâlcă: "Pun și eu o întrebare". Mesaj și pentru contestatari - Antena Sport

Închide meniul
"Nu mai pot să mă abțin" Marius Șumudică, "săgeți" către Costel Gâlcă: "Pun și eu o întrebare". Mesaj și pentru contestatari

"Nu mai pot să mă abțin" Marius Șumudică, "săgeți" către Costel Gâlcă: "Pun și eu o întrebare". Mesaj și pentru contestatari

“Nu mai pot să mă abțin” Marius Șumudică, “săgeți” către Costel Gâlcă: “Pun și eu o întrebare”. Mesaj și pentru contestatari

Publicat: 22 septembrie 2025, 11:31

Nu mai pot să mă abțin Marius Șumudică, săgeți către Costel Gâlcă: Pun și eu o întrebare. Mesaj și pentru contestatari

Marius Șumudică / Profimedia

Marius Șumudică, fostul antrenor al celor de la Rapid, a avut un discurs dur după ce formația din Giulești a pierdut meciul de pe teren propriu cu FC Hermannstadt. Echipa lui Costel Gâlcă a condus cu 1-0, dar sibienii au reușit să întoarcă rezultatul pe final de meci.

Șumudică nu i-a menajat pe cei care l-au contestat sezonul trecut și nu înțelege de ce nu i se reproșează aceleași lucruri și lui Costel Gâlcă, în condițiile în care Micovschi sau Rareș Pop, jucători pentru care Șumudică era contestat sezonul trecut, nu sunt utilizați nici de actualul antrenor de la Rapid.

Marius Șumudică nu uită! Mesaj dur pentru contestatari și săgeți către Costel Gâlcă, după Rapid – Hermannstadt 1-2

“Am ceva de spus, că nu pot să mă abțin. Vreau să le răspund contestatarilor, așa într-un mod elegant, contestatarilor de anul trecut, care îl criticau pe Șumudică în legătură cu anumiți jucători care nu jucau.

Vreau să pun și eu o întrebare, unde e Rareș Pop acum? Că eu nu-l mai văd. Unde e Grameni? Că eu nu-l văd vreo patru meciuri. Unde e Micovschi? Că erau atâția contestatari, impresari, oameni de fotbal care ieșeau și care spuneau: `Șumudică, l-ai nenorocit, i-ai dat în cap lui Rares Pop, i-ai dat în cap`.

Păi Rares Pop nici nu mai transpiră la meciuri. Nu-l mai văd. De ce? Și domnul Gâlcă îi dă în cap? Sau ce se întâmplă? Apropo, că anul trecut, a zis bine Măldă ieri la interviu, că diferența între Gâlcă și Șumudică, Gâlcă e mai echilibrat, dar Șumudică a fost taxat foarte mult din exterior, ceea ce nu se întâmplă în momentul de față”, a declarat Marius Șumudică, la fanatik.ro.

Întrebat și despre declarațiile date de Costel Gâlcă la finalul meciului, Șumudică nu a ratat ocazia de a-l înțepa pe actualul antrenor de la Rapid:

“Nu înțeleg ce vrea să spună, că nu termină o frază. Începe o idee și continuă cu alta. Cu tot respectul pentru Costel. Îl respect și îmi doresc să performeze anul ăsta, chiar dacă eu am fost antrenorul din sezonul precedent”, a mai spus Marius Șumudică.

