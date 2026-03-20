“Nu-mi convine” Învins a treia oară de FCSB, Adrian Mihalcea a cedat: “Nu vreau să vorbesc mai mult”

Antrenorul formaţiei UTA, Adrian Mihalcea (49 de ani), a fost foarte supărat după o nouă înfrângere în faţa FCSB-ului. Fost atacant al lui Dinamo, Mihalcea a spus răspicat că l-a deranjat foarte tare să piardă iar contra roş-albaştrilor.
Mihalcea nu a vrut să intre în detalii, dar a transmis că ceva ce are legătură cu UTA l-a supărat foarte tare.
Adrian Mihalcea: “Sunt supărat pe lucruri de la noi”
“Sunt supărat pe lucruri de la noi. Sunt supărat, ca după meci. N-are nimic Marius Coman. Noi improvizăm foarte mult. Facem patru improvizații pe meci. Când ies, ies.
Azi sunt supărat și nu vreau să vorbesc mai mult. Nu mi-a plăcut. Sunt lucruri despre care nu vreau să vorbesc. Mă opresc aici, nu vreau să detaliez, pentru că nu este cazul.
N-am avut probleme de arbitraje, nu se pune problema. Eu mă opresc. Nu vreau să vorbesc mai multe.
Am pierdut un meci, al treilea meci cu FCSB, mie nu îmi convine lucrul acesta. Mâine o să mă odihnesc.
Nu o să avem opt jucători, o să ne antrenăm cu opt juniori. Așa pregătim meciul cu Metaloglobus”, a declarat Adrian Mihalcea, pentru digisport.ro, după FCSB – UTA 1-0.
FCSB – UTA 1-0
FCSB a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe UTA Arad, în etapa a doua din play-out-ul Ligii 1. Echipa lui Rădoi a detronat-o pe UTA şi a revenit pe primul loc al play-out-ului.
Prima ocazie importantă a meciului a aparţinut oaspeţilor, dar Matei Popa a intervenit extraordinar la şutul lui Marius Coman, în minutul 13. Olaru a şutat şi el, peste poartă, în minutul 20, apoi Miculescu a trimis şi el pe lângă buturi, în minutul 45 şi prima repriză s-a terminat cu bucureştenii nereuşind să pună nici un şut pe poartă.
Golul gazdelor a venit în minutul 57, când Darius Olaru a pasat excelent pentru Miculescu şi acesta a înscris. Arădenii au trimis pe lângă poartă, în minutul 61, prin Alin Roman, dar meciul s-a încheiat cu victoria gazdelor, FCSB – UTA Arad 1-0.
Bucureştenii sunt pe primul loc în play-out, cu 27 de puncte, urmată de UTA Arad, cu 25 de puncte.
