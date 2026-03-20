“Nu-mi convine” Învins a treia oară de FCSB, Adrian Mihalcea a cedat: “Nu vreau să vorbesc mai mult”

Antrenorul formaţiei UTA, Adrian Mihalcea (49 de ani), a fost foarte supărat după o nouă înfrângere în faţa FCSB-ului. Fost atacant al lui Dinamo, Mihalcea a spus răspicat că l-a deranjat foarte tare să piardă iar contra roş-albaştrilor.

Mihalcea nu a vrut să intre în detalii, dar a transmis că ceva ce are legătură cu UTA l-a supărat foarte tare.

Adrian Mihalcea: “Sunt supărat pe lucruri de la noi”

“Sunt supărat pe lucruri de la noi. Sunt supărat, ca după meci. N-are nimic Marius Coman. Noi improvizăm foarte mult. Facem patru improvizații pe meci. Când ies, ies.

Azi sunt supărat și nu vreau să vorbesc mai mult. Nu mi-a plăcut. Sunt lucruri despre care nu vreau să vorbesc. Mă opresc aici, nu vreau să detaliez, pentru că nu este cazul.

N-am avut probleme de arbitraje, nu se pune problema. Eu mă opresc. Nu vreau să vorbesc mai multe.