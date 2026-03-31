“Nu ne jucăm”. Neluţu Varga, anunţ de ultim moment despre licenţa pentru Europa de la CFR Cluj

Viviana Moraru Publicat: 31 martie 2026, 10:51

Neluţu Varga, la un meci / Hepta

Neluţu Varga a oferit o primă reacţie despre plăţile privind obţinerea licenţei de Europa la CFR Cluj. Patronul clujenilor a dezvăluit că a achitat toţi banii necesari pentru a fi cu plăţile la zi.

CFR Cluj trebuie să raporteze la UEFA starea plăţilor, în vederea obţinerii licenţei, până la finalul acestei luni. Clujenii riscau să nu primească licenţa, dacă toate datoriile nu ar fi fost achitate.

Ziua de 31 de martie reprezenta data scandetă privind monitorizarea UEFA, în vederea obţinerii licenţei europene pentru sezonul 2026-2027. Situaţia era una tensionată la echipă, însă Neluţu Varga a dat asigurări că s-au achitat toate sumele restante.

“Nu ne jucăm cu subiectul despre monitorizare, așa că în cursul zilei de azi facem toate plățile aferente. Am trimis toți banii. Nu e cazul să ne poarte nimeni de grijă. CFR e în continuare un club serios și solid”, a declarat Neluţu Varga, conform gsp.ro.

De asemenea, Neluţu Varga a dezvăluit că şi datoria de 250.000 de euro către Louis Munteanu a fost achitată, pentru ca CFR Cluj să nu aibă probleme privind obţinerea licenţei pentru Europa. Patronul trupei din Gruia a declarat că întârzierile plăţilor nu au fost unele ieşite din comun, date fiind probleme din lume.

“Dacă spun că venim la zi, asta înseamnă că am rezolvat deja și situația cu Munteanu. Pe 25 martie se împliniseră doar două luni de restanțe către echipă. Nici vorbă să se fi strâns trei luni, așa cum am văzut că s-a scris recent. Vedeți ce vremuri trăim, astfel încât nu cred că e ceva ieșit din comun acest flux. CFR e un club fruntaș la salarizare și condiții. Plătim în fiecare lună în jur de 800.000 de euro doar pe contracte”, a mai spus Neluţu Varga.

Întrebat şi despre situaţia lui Marius Bilaşco, care este dorit de Dan Şucu la Rapid, pe postul de director sportiv, Neluţu Varga a oferit un răspuns ferm. Acesta a subliniat că în cazul plecării acestuia, CFR Cluj nu duce lipsă de variante.

“N-am discutat nimic despre această posibilitate, dar, la nevoie, CFR are pregătite mai multe variante. Există o listă mai lungă, cu soluții și din afara clubului, și din interior. CFR nu stă într-un singur om”, a mai spus Neluţu Varga.

Cum au reuşit 2 pensionari să nu mai plătească niciun ban la facturile de curent, în plin val al scumpirilorCum au reuşit 2 pensionari să nu mai plătească niciun ban la facturile de curent, în plin val al scumpirilor
Recomandări

Citește și:
Comuna în care se mută tot mai multe familii tinere, de la sute de km distanţă. Preţul terenurilor a explodat
Observator
Comuna în care se mută tot mai multe familii tinere, de la sute de km distanţă. Preţul terenurilor a explodat
Propunere incredibilă pentru FRF din partea Iranului! Țara aflată în război a luat decizia, după ce a amenințat România
Fanatik.ro
Propunere incredibilă pentru FRF din partea Iranului! Țara aflată în război a luat decizia, după ce a amenințat România
13:38

Borislav Mihailov a murit. Portarul legendar al Bulgariei avea 63 de ani
13:29

Scandal uriaş în Italia, după ce Inter şi AC Milan au cumpărat San Siro. Nouă persoane, acuzate de corupţie
13:27

VIDEOMacklin Celebrini, o nouă bornă impresionantă! E al şaselea din istoria NHL care reuşeşte asta
12:57

Ladislau Boloni a dat verdictul despre venirea lui Gică Hagi la naţională: “Lumea îl cunoaşte”
12:53

Cristi Borcea, replică fermă pentru Ion Ţiriac: “Dinamo nu e doar un stadion de fotbal”
12:37

UPDATESlovacia – România, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (21:45). Fără Mircea Lucescu pe bancă
Vezi toate știrile
1 Doi jucători nu mai intră în planurile lui Gică Hagi la naţionala României. Gigi Becali ştie cine sunt 2 A refuzat FRF! Fostul antrenor de la FCSB i-a spus “NU” lui Burleanu: “Mie mi s-a propus” 3 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită” 4 Prima plecare de la FCSB. Mirel Rădoi a decis să renunţe la jucătorul de naţională 5 Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia 6 Bogdan Vătăjelu a revenit în România după doi ani și a semnat
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”