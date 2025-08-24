"Nu pot să mă abțin!" Mirel Rădoi a răbufnit după scandalul din meciul cu Petrolul! Mesaj dur pentru fani - Antena Sport

Închide meniul
"Nu pot să mă abțin!" Mirel Rădoi a răbufnit după scandalul din meciul cu Petrolul! Mesaj dur pentru fani

Liga 1 | "Nu pot să mă abțin!" Mirel Rădoi a răbufnit după scandalul din meciul cu Petrolul! Mesaj dur pentru fani

“Nu pot să mă abțin!” Mirel Rădoi a răbufnit după scandalul din meciul cu Petrolul! Mesaj dur pentru fani

Alex Ioniță Publicat: 24 august 2025, 21:07

Nu pot să mă abțin! Mirel Rădoi a răbufnit după scandalul din meciul cu Petrolul! Mesaj dur pentru fani

Hepta

Mirel Rădoi a oferit prima reacție după Universitatea Craiova – Petrolul 2-0. Antrenorul oltenilor a răbufnit la interviu, după scandalul din a doua repriză.

În cadrul meciului, Mirel Rădoi a avut un conflict cu fanii din spatele băncii de rezerve. Antrenorul oltenilor a făcut scandal, și-a aruncat legitimația pe jos și a dat puternic cu pumnul în banca de rezerve.

Ce a spus Mirel Rădoi după 2-0 cu Petrolul

La finalul partidei, Mirel Rădoi a explicat că nu se poate abține în asemenea situații. Totodată, antrenorul a transmis că echipa sa nu va avea nicio șansă la returul cu Bașakșehir, în situația în care fanii vor continua să aibă un astfel de comportament.

“(n.r. V-ați lovit la mână. V-ați certat cu cineva, ce s-a întâmplat?) Mă cert cu banca! Sunt episoadele astea, nu pot să mă abțin. Și eu de o lună de zile sunt netuns, mă bărbieresc în pungă în avion. Nu ai cum la 0-0 să cerți antrenorul, să scuipi proprii jucători. Cumva, chiar dacă nu sunt normale ieșirile astea, și eu sunt om. Să vină ei și să conducă meciul.

Nu era de certat. De pe scaun toată lumea știe fotbal. E vorba de reacții care nu sunt normale, trebuie să îți încurajezi jucătorii. Trebuie să înțeleagă că ăștia nu sunt roboți, sunt și ei oameni. Au și ei limite.

Nu avem ce face, ori mergem înainte, ori renunțăm. Nu mă doare mâna. Durere, mai greu. Probabil că am așteptări, viața continuă. (n.r. Sunteți apreciat pentru aceste rezultate) Am văzut, da. Dacă continuăm cu atmosfera asta cu Bașakșehir, nu avem nicio șansă să ne calificăm!

Depinde foarte mult de comportamentul lor! Dacă sunt alături de echipă sau nu”, a spus Mirel Rădoi, la digisport.ro.

Universitatea Craiova – Petrolul 2-0

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Petrolul Ploieşti, în etapa a şaptea din Liga 1.

Mihnea Rădulescu şi-a încercat şansa de două ori, şutând la poarta lui Bălbărău în minutele 19 şi 26, iar ploieştenii au replicat prin bara lui Roche, care a lovit transversala în minutul 33. Oltenii au ratat o şansă mare în minutul 69, prin Al Hamlawi, dar au şi reuşit să deschidă scorul în minutul 75, prin Alexandru Creţu. Cinci minute mai târziu Mekvabishvili l-a găsit pe Baiaram în careu, cu o pasă excelentă, şi mijlocaşul craiovenilor a făcut 2-0.

Acesta a fost şi scorul final, iar Craiova ajunge la 19 puncte, fiind lider detaşat în Superligă. Petrolul e pe locul 11, cu 6 puncte.

Craiova se poate concentra acum asupra meciului de joi, din returul play-off-ului Conference League, cu Istanbul Başakşehir.

