"Nu pot să mă abțin!" Mirel Rădoi a răbufnit după scandalul din meciul cu Petrolul! Mesaj dur pentru fani - Antena Sport

Mirel Rădoi a oferit prima reacție după Universitatea Craiova – Petrolul 2-0. Antrenorul oltenilor a răbufnit la interviu, după scandalul din a doua repriză.

În cadrul meciului, Mirel Rădoi a avut un conflict cu fanii din spatele băncii de rezerve. Antrenorul oltenilor a făcut scandal, și-a aruncat legitimația pe jos și a dat puternic cu pumnul în banca de rezerve.

Ce a spus Mirel Rădoi după 2-0 cu Petrolul

La finalul partidei, Mirel Rădoi a explicat că nu se poate abține în asemenea situații. Totodată, antrenorul a transmis că echipa sa nu va avea nicio șansă la returul cu Bașakșehir, în situația în care fanii vor continua să aibă un astfel de comportament.

“(n.r. V-ați lovit la mână. V-ați certat cu cineva, ce s-a întâmplat?) Mă cert cu banca! Sunt episoadele astea, nu pot să mă abțin. Și eu de o lună de zile sunt netuns, mă bărbieresc în pungă în avion. Nu ai cum la 0-0 să cerți antrenorul, să scuipi proprii jucători. Cumva, chiar dacă nu sunt normale ieșirile astea, și eu sunt om. Să vină ei și să conducă meciul.

Nu era de certat. De pe scaun toată lumea știe fotbal. E vorba de reacții care nu sunt normale, trebuie să îți încurajezi jucătorii. Trebuie să înțeleagă că ăștia nu sunt roboți, sunt și ei oameni. Au și ei limite.