Mirel Rădoi, scandal la meciul cu Petrolul! S-a certat cu un suporter și a dat cu pumnul în banca de rezerve - Antena Sport

Scandal cu Mirel Rădoi la centru, în Universitatea Craiova – Petrolul! Totul s-a întâmplat în a doua repriză a partidei din Bănie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elevii lui Mirel Rădoi au marcat de 2 ori în a doua repriză a partidei cu Petrolul, prin Crețu și Baiaram. Totuși, se pare că un suporter nu a fost mulțumit de jocul echipei și a decis să îl apostrofeze pe Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, scandal la meciul cu Petrolul

Antrenorul Universității Craiova a „luat foc” și s-a certat preț de câteva momente cu fanul respectiv. Mai apoi, Mirel Rădoi a avut o reacție dură: și-a aruncat legitimația pe care o avea la gât și a lovit puternic, cu pumnul, în banca de rezerve!

Mirel Rădoi a fost calmat cu greu de oficialii oltenilor, după acest episod.

Cum au arătat echipele de start în Universitatea Craiova – Petrolul: