Mirel Rădoi, scandal la meciul cu Petrolul! S-a certat cu un suporter și a dat cu pumnul în banca de rezerve - Antena Sport

Scandal cu Mirel Rădoi la centru, în Universitatea Craiova – Petrolul! Totul s-a întâmplat în a doua repriză a partidei din Bănie.
Elevii lui Mirel Rădoi au marcat de 2 ori în a doua repriză a partidei cu Petrolul, prin Crețu și Baiaram. Totuși, se pare că un suporter nu a fost mulțumit de jocul echipei și a decis să îl apostrofeze pe Mirel Rădoi.
Mirel Rădoi, scandal la meciul cu Petrolul
Antrenorul Universității Craiova a „luat foc” și s-a certat preț de câteva momente cu fanul respectiv. Mai apoi, Mirel Rădoi a avut o reacție dură: și-a aruncat legitimația pe care o avea la gât și a lovit puternic, cu pumnul, în banca de rezerve!
Mirel Rădoi a fost calmat cu greu de oficialii oltenilor, după acest episod.
Cum au arătat echipele de start în Universitatea Craiova – Petrolul:
Universitatea Craiova (4-3-3): Lung Jr. – Rădulescu, Mogoș, Stefanovic, Fl.Ștefan – Crețu, Anzor, Cicâldău – Houri, Nsimba, Băsceanu
Rezerve: Isenko, Badelj, Mora, Romanchuk, Teles, T. Băluță, Baiaram, Bancu, Al Hamlawi
Antrenor: Mirel Rădoi
Petrolul (4-3-3): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – Jyry, Mateiu, D.Paraschiv – V. Gheorghe, Doumtsios, Grozav
Rezerve: Krell, Radu, Sălceanu, Soares, Tolea, Boțogan, Hanca, Santos, Doukansky, Răducanu, Chică Roșă, D. Ilie
Antrenor: Liviu Ciobotariu
Universitatea Craiova – Petrolul 2-0
Echipa Universitatea Craiova a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Petrolul Ploieşti, în etapa a şaptea din Liga 1.