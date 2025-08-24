Mirel Rădoi, scandal la meciul cu Petrolul! S-a certat cu un suporter și a dat cu pumnul în banca de rezerve - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Liga 1 | Mirel Rădoi, scandal la meciul cu Petrolul! S-a certat cu un suporter și a dat cu pumnul în banca de rezerve

Alex Ioniță Publicat: 24 august 2025, 20:25

FOTO: Captură Primasport

Scandal cu Mirel Rădoi la centru, în Universitatea Craiova – Petrolul! Totul s-a întâmplat în a doua repriză a partidei din Bănie.

Elevii lui Mirel Rădoi au marcat de 2 ori în a doua repriză a partidei cu Petrolul, prin Crețu și Baiaram. Totuși, se pare că un suporter nu a fost mulțumit de jocul echipei și a decis să îl apostrofeze pe Mirel Rădoi.

Antrenorul Universității Craiova a „luat foc” și s-a certat preț de câteva momente cu fanul respectiv. Mai apoi, Mirel Rădoi a avut o reacție dură: și-a aruncat legitimația pe care o avea la gât și a lovit puternic, cu pumnul, în banca de rezerve!

Mirel Rădoi a fost calmat cu greu de oficialii oltenilor, după acest episod.

Cum au arătat echipele de start în Universitatea Craiova – Petrolul:

Universitatea Craiova (4-3-3): Lung Jr. – Rădulescu, Mogoș, Stefanovic, Fl.Ștefan – Crețu, Anzor, Cicâldău – Houri, Nsimba, Băsceanu
Rezerve: Isenko, Badelj, Mora, Romanchuk, Teles, T. Băluță, Baiaram, Bancu, Al Hamlawi
Antrenor: Mirel Rădoi

Petrolul (4-3-3): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – Jyry, Mateiu, D.Paraschiv – V. Gheorghe, Doumtsios, Grozav
Rezerve: Krell, Radu, Sălceanu, Soares, Tolea, Boțogan, Hanca, Santos, Doukansky, Răducanu, Chică Roșă, D. Ilie
Antrenor: Liviu Ciobotariu

Universitatea Craiova – Petrolul 2-0

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Petrolul Ploieşti, în etapa a şaptea din Liga 1.

Mihnea Rădulescu şi-a încercat şansa de două ori, şutând la poarta lui Bălbărău în minutele 19 şi 26, iar ploieştenii au replicat prin bara lui Roche, care a lovit transversala în minutul 33. Oltenii au ratat o şansă mare în minutul 69, prin Al Hamlawi, dar au şi reuşit să deschidă scorul în minutul 75, prin Alexandru Creţu. Cinci minute mai târziu Mekvabishvili l-a găsit pe Baiaram în careu, cu o pasă excelentă, şi mijlocaşul craiovenilor a făcut 2-0.

Acesta a fost şi scorul final, iar Craiova ajunge la 19 puncte, fiind lider detaşat în Superligă. Petrolul e pe locul 11, cu 6 puncte.

Craiova se poate concentra acum asupra meciului de joi, din returul play-off-ului Conference League, cu Istanbul Başakşehir.

