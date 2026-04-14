Home | Fotbal | Liga 1 | Nu toată lumea apreciază discursul lui Alex Chipciu: “Vorbeşte prea mult”

Nu toată lumea apreciază discursul lui Alex Chipciu: “Vorbeşte prea mult”

Radu Constantin Publicat: 14 aprilie 2026, 12:49 / Actualizat: 14 aprilie 2026, 15:48

Comentarii
Alex Chipciu: "Vorbeşte prea mult"

Alex Chipciu, în timpul unui meci / Profimedia Images

Lupta pentru titlu din Liga 1 se încinge nu doar pe teren, ci și la nivel declarativ. Liderul Universitatea Cluj traversează un moment excelent, însă discursul jucătorilor ardeleni începe să atragă reacții din partea oamenilor din fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Căpitanul clujenilor, Alex Chipciu, a vorbit recent despre lipsa presiunii de la echipa sa, comparând situația cu cea de la Universitatea Craiova, unde investițiile considerabile cresc așteptările.

„Chiar nu simţim presiunea de a lua campionatul, că trebuie să luăm Cupa României. Probabil pe Craiova e presiune la câţi bani s-au băgat, dar noi suntem relaxaţi, că nici bugetul echipei noastre nu se poate compara cu CFR, Craiova, Rapid, FCSB, care îl au dublu sau triplu. Atunci nu poţi cere campionatul”, a declarat Chipciu.

Afirmațiile sale nu au rămas fără ecou. Constantin Zotta a reacționat prompt și l-a criticat pe liderul din teren al clujenilor, considerând că astfel de comentarii nu își au locul. „Prea mult vorbesc ăştia de la Cluj de banii altora. Eu nu spun că el n-ar avea dreptate prin ce spune, dar el din poziţia lui nu trebuie să comenteze despre ce au ceilalţi, despre posibilităţile celorlalţi, despre salariile colegilor de la alte echipe. Ei trebuie să fie preocupaţi de ce fac ei, cred că este suficient”, a declarat Zotta, citat de orangesport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
