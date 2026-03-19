Alex Masgras Publicat: 19 martie 2026, 23:07

Comentarii
O glumă proastă! Danny Armstrong a atacat arbitrajul, după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: L-am întrebat şi a râs

Danny Armstrong şi Florentin Petre discută cu Horaţiu Feşnic / Sport Pictures

Danny Armstrong a fost extrem de nemulţumit după înfrângerea suferită de Dinamo, în meciul de pe Arena Naţională cu Universitatea Craiova. Oltenii s-au impus cu 1-0, în etapa a doua a play-off-ului, la capătul unui meci în care au evoluat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Nicuşor Bancu.

În minutul 52, scoţianul a căzut în careu, după un duel cu Romanchuk în careu. Armstrong a căzut şi a cerut lovitură de la 11 metri, dar Horaţiu Feşnic a făcut semn ca jocul să continue.

Danny Armstrong a cerut penalty în Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: “Nu e amuzant când se întâmplă săptămânal”

Faza nu a fost analizată de VAR, spre surprinderea lui Armstrong. Mai mult, scoţianul susţine că arbitrul de rezervă a râs în momentul în care l-a întrebat despre faza respectivă:

“E dezamăgire, furie, frustrare. Am pierdut după ce am luat un gol uşor. Am încercat să revenim, dar e dificil când joci împotriva unei echipe care e în 10 oameni. Au jucat fotbalul lor, au tras de timp, dar ei au câştigat meciul. E dezamăgitor pentru noi.

(n.r. penalty) Cred că toată lumea poate vedea că e penalty. E o glumă proastă faptul că nici măcar nu s-a verificat. Sunt două decizii într-o săptămână. Nu înţeleg cum nu ne-a dat penalty. Am început să râd, pentru că ştiam că e penalty dacă se ducea la VAR. M-am dus la arbitrul de rezervă politicos şi l-am întrebat, iar el a râs. Nu e amuzant când se întâmplă săptămânal. Nu căutăm scuze, am pierdut meciul.

(n.r. conflictul cu Baiaram) E alt lucru pe care arbitrul l-a înţeles greşit. Puteţi vedea că nu am făcut nimic, el a alergat spre mine. Nu s-a întâmplat nimic. În a doua repriză, nici nu ştiu cât au tras de timp. Au fost multe întreruperi, iar Craiova s-a descucat bine şi au luat cele trei puncte”, a declarat Danny Armstrong, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Vezi rezultatele

Citește și:
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
