“O glumă proastă!” Danny Armstrong a atacat arbitrajul, după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: “L-am întrebat şi a râs”

Danny Armstrong a fost extrem de nemulţumit după înfrângerea suferită de Dinamo, în meciul de pe Arena Naţională cu Universitatea Craiova. Oltenii s-au impus cu 1-0, în etapa a doua a play-off-ului, la capătul unui meci în care au evoluat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Nicuşor Bancu.

În minutul 52, scoţianul a căzut în careu, după un duel cu Romanchuk în careu. Armstrong a căzut şi a cerut lovitură de la 11 metri, dar Horaţiu Feşnic a făcut semn ca jocul să continue.

Danny Armstrong a cerut penalty în Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: “Nu e amuzant când se întâmplă săptămânal”

Faza nu a fost analizată de VAR, spre surprinderea lui Armstrong. Mai mult, scoţianul susţine că arbitrul de rezervă a râs în momentul în care l-a întrebat despre faza respectivă:

“E dezamăgire, furie, frustrare. Am pierdut după ce am luat un gol uşor. Am încercat să revenim, dar e dificil când joci împotriva unei echipe care e în 10 oameni. Au jucat fotbalul lor, au tras de timp, dar ei au câştigat meciul. E dezamăgitor pentru noi.

(n.r. penalty) Cred că toată lumea poate vedea că e penalty. E o glumă proastă faptul că nici măcar nu s-a verificat. Sunt două decizii într-o săptămână. Nu înţeleg cum nu ne-a dat penalty. Am început să râd, pentru că ştiam că e penalty dacă se ducea la VAR. M-am dus la arbitrul de rezervă politicos şi l-am întrebat, iar el a râs. Nu e amuzant când se întâmplă săptămânal. Nu căutăm scuze, am pierdut meciul.