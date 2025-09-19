„O mare pierdere”. Marea greșeală făcută de FCSB, înainte de criza din Liga 1: „E peste tot ce au ei” - Antena Sport

Marius Croitoru a numit jucătorul de care FCSB avea nevoie, în plină criză în Liga 1. Antrenorul a declarat că Alexandru Musi este o mare pierdere pentru campioană.

Mijlocașul de 21 de ani a fost cedat de FCSB la rivala Dinamo, în vară, în schimbul lui Dennis Politic. Gigi Becali a mai plătit și suma de aproape un milion de euro.

Marea greșeală făcută de FCSB, înainte de criza din Liga 1

Marius Croitoru consideră că Alexandru Musi este mult peste jucătorii sub 21 de ani din lotul actual al FCSB-ului. În primele nouă etape din campionat, Mihai Toma, Alexandru Stoian sau Ionuț Cercel au îndeplinit regula U21 la formația campioană.

„Dacă ne uităm puțin la începutul de campionat, pregătirea lor a fost atipică. A fost pentru prima dată când vara jucătorii să fie angrenați în acțiune oficială la echipa națională. Le-a dat peste cap planurile. Individual erau o echipă în care jucătorii rezolvau meciurile, acum nici asta nu e mai întâmplă. Pregătirea a fost dată peste cap de programul din vară. E prima oară când se întâmplă asta. E puțin dificil să gestionezi asta.

Suntem obișnuiți cu ei, cu valoarea jucătorilor. FCSB a reușit să strângă an de an cei mai valoroși jucători. E normal să-i vezi în play-off, dar play-off-ul se câștigă pe teren.