O nou-promovată din Liga 1 conduce surprinzător un clasament. Locul secund, neașteptat și el - Antena Sport

Sezonul din Liga 1 și-a consumat deja prima jumătate a turului din sezonul regular, astfel că anumite statistici au început să se contureze ușor ușor. Una dintre cele care oferă surprize este cea care se raportează la goluri înscrise din faze fixe, unde FC Argeș și Unirea Slobozia sunt pe primele locuri.

Nou-promovata și formația care s-a salvat la baraj sezonul trecut sunt cele mai eficiente cluburi când vine vorba de reușite din corner, lovituri libere sau lovituri de pedeapsă.

FC Argeș și Unirea Slobozia, “așii” fazelor fixe

În ceea ce privește echipa antrenată de Bogdan Andone, ea a marcat șapte goluri din 13 din faze fixe, dintre care două de la punctul de la 11 metri, potrivit gsp.ro. În plus, FC Argeș a primit un singur gol din momentele statice ale jocului. Alb-violeții sunt o surpriză nu doar în această statistică, ci și în Liga 1 propriu-zis, ținând cont că se clasează pe locul 4 după opt etape, având 15 puncte.

Unirea Slobozia, ocupanta locului al doilea în ierarhia fazelor fixe (la egalitate cu alte cluburi), a marcat de șase ori prin aceste procedee din totalul de 11 reușite pe care îl are. Dacă FC Argeș stătea bine și defensiv la acest capitol, ialomițenii nu sunt atât de eficienți, primind cinci goluri. Slobozia e pe locul 9 în Liga 1, cu 11 puncte acumulate după opt etape.

Dintre echipele sonore din Liga 1, cele mai eficiente la fazele fixe sunt FCSB și CFR Cluj, care au marcat de șase ori. Din păcate pentru amândouă, acest lucru nu le-a ajutat să aibă un start bun de stagiune, fiind pe pozițiile 13, respectiv 14.