Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O nou-promovată din Liga 1 conduce surprinzător un clasament. Locul secund, neașteptat și el - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | O nou-promovată din Liga 1 conduce surprinzător un clasament. Locul secund, neașteptat și el

O nou-promovată din Liga 1 conduce surprinzător un clasament. Locul secund, neașteptat și el

Andrei Nicolae Publicat: 11 septembrie 2025, 9:57

Comentarii
O nou-promovată din Liga 1 conduce surprinzător un clasament. Locul secund, neașteptat și el

Jucătorii de la FC Argeș și Csikszereda, în timpul meciului direct din Liga 1 / Sport Pictures

Sezonul din Liga 1 și-a consumat deja prima jumătate a turului din sezonul regular, astfel că anumite statistici au început să se contureze ușor ușor. Una dintre cele care oferă surprize este cea care se raportează la goluri înscrise din faze fixe, unde FC Argeș și Unirea Slobozia sunt pe primele locuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nou-promovata și formația care s-a salvat la baraj sezonul trecut sunt cele mai eficiente cluburi când vine vorba de reușite din corner, lovituri libere sau lovituri de pedeapsă.

FC Argeș și Unirea Slobozia, “așii” fazelor fixe

În ceea ce privește echipa antrenată de Bogdan Andone, ea a marcat șapte goluri din 13 din faze fixe, dintre care două de la punctul de la 11 metri, potrivit gsp.ro. În plus, FC Argeș a primit un singur gol din momentele statice ale jocului. Alb-violeții sunt o surpriză nu doar în această statistică, ci și în Liga 1 propriu-zis, ținând cont că se clasează pe locul 4 după opt etape, având 15 puncte.

Unirea Slobozia, ocupanta locului al doilea în ierarhia fazelor fixe (la egalitate cu alte cluburi), a marcat de șase ori prin aceste procedee din totalul de 11 reușite pe care îl are. Dacă FC Argeș stătea bine și defensiv la acest capitol, ialomițenii nu sunt atât de eficienți, primind cinci goluri. Slobozia e pe locul 9 în Liga 1, cu 11 puncte acumulate după opt etape.

Dintre echipele sonore din Liga 1, cele mai eficiente la fazele fixe sunt FCSB și CFR Cluj, care au marcat de șase ori. Din păcate pentru amândouă, acest lucru nu le-a ajutat să aibă un start bun de stagiune, fiind pe pozițiile 13, respectiv 14.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Observator
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
11:55
Gabriel Boldici a suferit un infarct
11:44
Vești excelente pentru Dinamo. Zeljko Kopic a anunțat revenirea unui jucător după accidentare
10:58
Mesajul lui Mircea Lucescu chiar înainte de întâlnirea cu Răzvan Burleanu: “Vă pierdeți timpul”
10:44
UPDATEMircea Lucescu, ca și plecat de la națională. Conducerea FRF îl vrea dat afară
10:24
Dennis Man nu convinge după transferul la PSV Eindhoven: “Trebuie să fiu sincer”
9:28
Cristi Chivu, gata să își trimită în teren cea mai sonoră achiziție din mercato. Debut în derby-ul cu Juventus
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 3 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 4 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 5 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 6 Dialog incredibil între Gigi Becali şi Mircea Lucescu: “Gigi, care e plângerea? / Dacă îmi permiţi”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena