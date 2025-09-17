O nouă lovitură pentru FCSB! Un titular s-a accidentat la antrenament - Antena Sport

FCSB a primit o lovitură dură înaintea meciului cu FC Botoşani. Vali Creţu s-a accidentat la antrenament şi urmează să efectueze un RMN în cursul zilei de miercuri.

Postul de fundaş dreapta le dă mari bătăi de cap roş-albaştrilor înaintea debutului în cupele europene. Pe lângă Creţu, Ionuţ Cercel a devenit şi el indisponibil, tot în urma unor probleme apărute la antrenament.

Vali Creţu s-a accidentat la antrenament, înainte de FC Botoşani – FCSB

Potrivit digisport.ro, Vali Creţu are probleme la nivelul unui metatarsian şi nu poate călca în mod normal. În cursul zilei de miercuri, el va efectua un RMN, pentru a vedea cât de gravă este situaţia sa. Sursa menţionată mai sus scrie că Vali Creţu va sta departe de teren, cel mai probabil, câteva săptămâni.

Ionuţ Cercel, alt fundaş dreapta din lotul celor de la FCSB şi jucător care îndeplineşte regula U21, are şi el probleme. Mihai Stoica a dezvăluit că acesta a părăsit antrenamentul de marţi şi este posibil ca acesta să aibă probleme la coloana lombară.

Toate aceste probleme se adaugă formei slabe pe care campioana României o traversează în Liga 1. Etapa trecută, FCSB a remizat la Miercurea Ciuc cu Csikszereda şi a rămas cu o singură victorie în 10 etape.