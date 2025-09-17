O nouă lovitură pentru FCSB! Un titular s-a accidentat la antrenament - Antena Sport

Închide meniul
O nouă lovitură pentru FCSB! Un titular s-a accidentat la antrenament

Home | Fotbal | Liga 1 | O nouă lovitură pentru FCSB! Un titular s-a accidentat la antrenament

O nouă lovitură pentru FCSB! Un titular s-a accidentat la antrenament

Publicat: 17 septembrie 2025, 11:00

O nouă lovitură pentru FCSB! Un titular s-a accidentat la antrenament

Jucătorii de la FCSB / Sport Pictures

FCSB a primit o lovitură dură înaintea meciului cu FC Botoşani. Vali Creţu s-a accidentat la antrenament şi urmează să efectueze un RMN în cursul zilei de miercuri.

Postul de fundaş dreapta le dă mari bătăi de cap roş-albaştrilor înaintea debutului în cupele europene. Pe lângă Creţu, Ionuţ Cercel a devenit şi el indisponibil, tot în urma unor probleme apărute la antrenament.

Vali Creţu s-a accidentat la antrenament, înainte de FC Botoşani – FCSB

Potrivit digisport.ro, Vali Creţu are probleme la nivelul unui metatarsian şi nu poate călca în mod normal. În cursul zilei de miercuri, el va efectua un RMN, pentru a vedea cât de gravă este situaţia sa. Sursa menţionată mai sus scrie că Vali Creţu va sta departe de teren, cel mai probabil, câteva săptămâni.

Ionuţ Cercel, alt fundaş dreapta din lotul celor de la FCSB şi jucător care îndeplineşte regula U21, are şi el probleme. Mihai Stoica a dezvăluit că acesta a părăsit antrenamentul de marţi şi este posibil ca acesta să aibă probleme la coloana lombară.

Toate aceste probleme se adaugă formei slabe pe care campioana României o traversează în Liga 1. Etapa trecută, FCSB a remizat la Miercurea Ciuc cu Csikszereda şi a rămas cu o singură victorie în 10 etape.

Înaintea debutului în grupa principală Europa League, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, FCSB va avea parte de o altă deplasare complicată. Vineri seară, campioana României va juca pe terenul celor de la FC Botoşani.

  • 19 iulie 2025, data singurei victorii obţinute de FCSB în acest sezon din Liga 1
  • 16 puncte o despart pe FCSB de liderul Universitatea Craiova
1 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 2 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 5 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB 6 Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax
