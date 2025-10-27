"O victorie mare" Reacţia lui Claudiu Petrila după Rapid - Unirea Slobozia 4-1! A marcat primul gol după 3 luni - Antena Sport

Claudiu Petrila (24 de ani) şi-a manifestat speranţa că şi-a revenit după ce a reuşit să “spargă gheaţa”, cu primul lui gol după o pauză de trei luni. Ultima reuşită a lui Petrila data din 25 iulie, de la victoria giuleştenilor, din deplasare, cu 2-0, cu Csikszereda. Petrila a deschis scorul în minutul 7 cu o execuţie superbă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În această perioadă Petrila a avut, totuşi, două assist-uri, în victoriile Rapidului cu Dinamo şi UTA, ambele cu acelaşi scor: 2-0.

Claudiu Petrila: “Mi-era dor să înscriu”

“O victorie mare pentru noi, chiar dacă nu a părut. Am reuşit să ne facem meciul uşor încă din primele minute. După aceea am reuşit să marcăm.

(n.r: despre faptul că a marcat din nou) Am reuşit să marchez după câteva etape bune, mi-e era dor să înscriu. Mă simt mai bine, încerc să fiu Petrila cel vechi.

Ne-am creat foarte multe spaţii şi am reuşit să profităm de ele.