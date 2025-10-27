"O victorie mare" Reacţia lui Claudiu Petrila după Rapid - Unirea Slobozia 4-1! A marcat primul gol după 3 luni - Antena Sport

Claudiu Petrila (24 de ani) şi-a manifestat speranţa că şi-a revenit după ce a reuşit să “spargă gheaţa”, cu primul lui gol după o pauză de trei luni. Ultima reuşită a lui Petrila data din 25 iulie, de la victoria giuleştenilor, din deplasare, cu 2-0, cu Csikszereda. Petrila a deschis scorul în minutul 7 cu o execuţie superbă.
În această perioadă Petrila a avut, totuşi, două assist-uri, în victoriile Rapidului cu Dinamo şi UTA, ambele cu acelaşi scor: 2-0.
Claudiu Petrila: “Mi-era dor să înscriu”
“O victorie mare pentru noi, chiar dacă nu a părut. Am reuşit să ne facem meciul uşor încă din primele minute. După aceea am reuşit să marcăm.
(n.r: despre faptul că a marcat din nou) Am reuşit să marchez după câteva etape bune, mi-e era dor să înscriu. Mă simt mai bine, încerc să fiu Petrila cel vechi.
Ne-am creat foarte multe spaţii şi am reuşit să profităm de ele.
(n.r: dacă simţea că nu poate să facă anumite lucruri până acum) Nu neapărat simţeam că nu pot, încercam, dar nu îmi reuşea. Nu prea aveam nici goluri, nici pase de gol. Acum sper să fie mai bine pentru mine şi să marchez.
(n.r: despre meciul de Cupă, cu Dumbrăviţa, care se va juca în Giuleşti) E foarte bine că jucăm în Giuleşti, era foarte greu dacă jucam în deplasare. Trebuie să tratăm meciul cum trebuie şi să câştigăm.
(n.r: Poate deraia Rapidul de pe şine anul acesta?) Eu sper că nu. Am avut ghinion. Acum se pare că totul a luat-o pe bine şi sper să o ţinem tot aşa”, a declarat Claudiu Petrila pentru digisport.ro după Rapid – Unirea Slobozia 4-1.
Rapid – Unirea Slobozia 4-1
Echipa bucureşteană Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Liga 1.
Oaspeţii au avut prima mare ocazie a meciului din Giuleşti, în minutul 7, când Radu Negru a centrat în careul gazdelor şi Raul Rotund a ratat şutând în portarul Aioani. Pe contraatac, giuleştenii au deschis scorul prin Petrila şi Rapid conducea cu 1-0. Tot Petrila a lovit bara transversală, în minutul 27, iar gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Rareş Pop.
Cristi Manea a închis tabela la pauză, cu un şut din careu, în minutul 45+2, iar tabela arăta 3-0 pentru Rapid după prima repriză. Minutul 61 a adus al patrulea gol al alb-vişiniilor, înscris de Alex Dobre, dar scorul final a fost Rapid – Unirea Slobozia 4-1, Espinoza înscriind în minutul 90+1, din pasa lui Dulcea.
În clasament, Rapid este pe locul secund, cu 31 de puncte, tot atâtea câte are şi liderul, FC Botoşani, dar cu un golaveraj mai slab decât moldovenii. Unirea Slobozia este pe locul 8, cu 18 puncte.
