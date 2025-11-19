OFICIAL | Florin Cernat e noul director sportiv de la FCSB: "Bun venit" - Antena Sport

FCSB a anunțat în mod oficial pe rețelele sociale că Florin Cernat este noul director sportiv al clubului. Vestea făcută de roș-ablaștri vine la o zi distanță după ce FC Voluntari, fostul club al oficialului de 45 de ani, a transmis pe rețelele sociale că cele două tabere și-au luat rămas-bun.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În mesajul postat pe rețelele sociale, FCSB i-a urat mult noroc fostului internațional trecut pe la echipe precum Dinamo Kiev, FC Voluntari și Hajduk Split.

Florin Cernat, prezentat oficial la FCSB

“Florin Cernat este, începând de astăzi, noul director sportiv al Campioanei României. Fostul internațional, în vârstă de 45 de ani, a activat, până acum, pe aceeași poziție la FC Voluntari.

FCSB îi urează bun-venit în familia roș-albastră și să aibă parte de cât mai multe succese alături de noi“, s-a arătat în comunicatul emis de roș-albaștri.