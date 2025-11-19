OFICIAL | Florin Cernat e noul director sportiv de la FCSB: "Bun venit" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 19 noiembrie 2025, 13:32

Florin Cernat, prezentat ca director sportiv al FCSB / Facebook FCSB

FCSB a anunțat în mod oficial pe rețelele sociale că Florin Cernat este noul director sportiv al clubului. Vestea făcută de roș-ablaștri vine la o zi distanță după ce FC Voluntari, fostul club al oficialului de 45 de ani, a transmis pe rețelele sociale că cele două tabere și-au luat rămas-bun.

În mesajul postat pe rețelele sociale, FCSB i-a urat mult noroc fostului internațional trecut pe la echipe precum Dinamo Kiev, FC Voluntari și Hajduk Split.

Florin Cernat este, începând de astăzi, noul director sportiv al Campioanei României. Fostul internațional, în vârstă de 45 de ani, a activat, până acum, pe aceeași poziție la FC Voluntari.

FCSB îi urează bun-venit în familia roș-albastră și să aibă parte de cât mai multe succese alături de noi“, s-a arătat în comunicatul emis de roș-albaștri.

Mihai Stoica a spus în repetate rânduri că se afla de mult timp în căutarea unui director sportiv pe care să îl aducă la FCSB. S-a vorbit în trecut că Vlad Chiricheş ar putea ocupa această funcţie, dar fostul internaţional român a refuzat să ocupe o funcţie la FCSB. El vrea să îşi continue cariera de jucător de fotbal.

Tot Stoica a fost cel care a insistat ca mutarea să fie realizată și ca Cernat să vină la campioană.

