OFICIAL | Ovidiu Perianu a semnat cu CFR Cluj! Anunţul formaţiei patronate de Neluţu Varga - Antena Sport

⚽ În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist. În ultimele sezoane, acesta a evoluat și pentru FC Botoșani, FC Buzău, iar în ultimul sezon a fost un jucător important pentru Unirea Slobozia, unde a evoluat sub formă de împrumut.

🇱🇻 CFRiști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre! 🤩

Gigi Becali transmitea că Ovidiu Perianu nu are valoare pentru a evolua pentru FCSB.

Ovidiu Perianu (23 de ani) a semnat cu CFR Cluj. Perianu vine de la campioana României, FCSB. Gigi Becali a renunţat la el după meciul tur cu Shkendija, pierdut de roş-albaştri cu 1-0. Campioana României avea să piardă şi returul cu Shkendija, cu 2-1, fiind eliminată din Liga Campionilor de campioana Macedoniei de Nord, cu scorul general de 3-1.

🌍 La nivel internațional, noul nostru jucător a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României, iar în această vară a fost unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei U21 la Campionatul European! 🇷🇴

🫶🏻 Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru! 🚂”, a transmis CFR Cluj, pe Facebook.

Ovidiu Perianu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 650.000 de euro.