Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

OFICIAL | Ovidiu Perianu a semnat cu CFR Cluj! Anunţul formaţiei patronate de Neluţu Varga - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | OFICIAL | Ovidiu Perianu a semnat cu CFR Cluj! Anunţul formaţiei patronate de Neluţu Varga

OFICIAL | Ovidiu Perianu a semnat cu CFR Cluj! Anunţul formaţiei patronate de Neluţu Varga

Publicat: 9 august 2025, 13:10

Comentarii
OFICIAL | Ovidiu Perianu a semnat cu CFR Cluj! Anunţul formaţiei patronate de Neluţu Varga

Ovidiu Perianu, prezentat de CFR Cluj / Facebook CFR Cluj

Ovidiu Perianu (23 de ani) a semnat cu CFR Cluj. Perianu vine de la campioana României, FCSB. Gigi Becali a renunţat la el după meciul tur cu Shkendija, pierdut de roş-albaştri cu 1-0. Campioana României avea să piardă şi returul cu Shkendija, cu 2-1, fiind eliminată din Liga Campionilor de campioana Macedoniei de Nord, cu scorul general de 3-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali transmitea că Ovidiu Perianu nu are valoare pentru a evolua pentru FCSB.

Ovidiu Perianu, prezentat oficial de CFR Cluj

Bun venit, Ovidiu Perianu!

🇱🇻 CFRiști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre! 🤩

⚽ În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist. În ultimele sezoane, acesta a evoluat și pentru FC Botoșani, FC Buzău, iar în ultimul sezon a fost un jucător important pentru Unirea Slobozia, unde a evoluat sub formă de împrumut.

Reclamă
Reclamă

🌍 La nivel internațional, noul nostru jucător a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României, iar în această vară a fost unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei U21 la Campionatul European! 🇷🇴

🫶🏻 Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru! 🚂”, a transmis CFR Cluj, pe Facebook.

Ovidiu Perianu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 650.000 de euro.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Observator
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Prima grevă din istorie, atestată prin intermediul unui papirus egiptean. Ce i-a nemulțumit pe oameni și cât au protestat
Fanatik.ro
Prima grevă din istorie, atestată prin intermediul unui papirus egiptean. Ce i-a nemulțumit pe oameni și cât au protestat
15:59
Endrick a preluat tricoul cu numărul 9 la Real Madrid! Acesta a fost purtat sezonul trecut de Kylian Mbappe
15:39
Benjamin Sesko a semnat cu Manchester United! Transfer de 85 de milioane de euro făcut de “Diavoli”
15:32
Newcastle – Atletico Madrid, 18:00, LIVE VIDEO. Amical “de lux” al “Coţofenelor” cu echipa lui Simeone
15:19
Costel Gâlcă, verdict în scandalul momentului! Mesaj categoric pentru Cristi Manea. Jucătorul a spus că vrea să plece
14:58
Un ciclist italian, plasat în comă artificială, după o căzătură în Turul Poloniei
14:51
U Cluj – Petrolul, 21:30, LIVE SCORE. Echipa lui Sabău, fără victorie acasă în acest sezon
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat