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Oltenii spun că l-au descoperit pe noul Ilie Balaci: “O să vedeți!”

Radu Constantin Publicat: 8 iunie 2026, 12:37

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Oltenii spun că l-au descoperit pe noul Ilie Balaci: O să vedeți!
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Ilie Balaci a fost un jucător-simbol pentru Universitatea Craiova, iar multe voci din fotbalul românesc susţin că David Matei îi va bate pe urme. Primul care l-a asemănat cu “Minunea Blondă” a fost cel care i-a fost coleg în perioada Craiovei Maxima, Sorin Cârţu. Şi Eugen Trică susţine că David Matei va ajunge un fotbalist de nivelul lui Ilie Balaci.

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„Mi-au plăcut majoritatea jucătorilor în dubla asta. David Matei? Spunea Sorin Cârțu că are tupeul lui Ilie Balaci. Într-adevăr, așa era Ilie Balaci la vârsta lui. Îi prevăd un viitor foarte frumos acestui copil. Curaj. Are curaj, altfel nu-l folosea Craiova. Nu-l folosea. Și gândiți-vă că a câștigat campionatul cu acest copil. Îmi place și gândirea lui.

A fost întrebat la un moment dat ce vrea să facă pe viitor. El nu se gândește să joace în campionatul românesc, vrea în campionate puternice în foarte scurt timp. E o gândire sănătoasă, pozitivă. Hagi l-a văzut și l-a folosit. O să vedeți că va fi surpriza lotului, în scurt timp îl văd titular în echipa națională”, a spus Eugen Trică, potrivit GSP.

Mirel Rădoi a insistat pentru David Matei

În urmă cu un an, David Matei era jucător în Liga 2, la CSA Steaua. Mihai Rotaru l-a transferat la Universitatea Craiova, datorită insistențelor lui Mirel Rădoi, scrie citat de 3minute.net. Oltenii au câștigat derby-ul pe piața transferurilor cu Dinamo, pentru că mijlocașul a fost atras de fostul selecționer al României, către Bănie. Nu a regretat. A ajuns titular printre alb-albaștri, a câștigat titlul și Cupa României, iar la final de sezon, a primit convocarea la echipa națională a României.

 

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