Oțelul Galați - Farul 2-2. Remiză spectaculoasă, care o ajută pe campioana FCSB - Antena Sport

Oțelul Galați – Farul 2-2. Remiză spectaculoasă, care o ajută pe campioana FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 23 noiembrie 2025, 19:34

Oțelul Galați – Farul 2-2. Remiză spectaculoasă, care o ajută pe campioana FCSB

Oțelul Galați - Farul / SPORT PICTURES

Oțelul Galați și Farul Constanța au produs spectacol, în meciul disputat duminică în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Cele două formații au luptat pentru a obține victoria, necesară în lupta pentru play-off, dar scorul final a fost 2-2.

Constănțenii au ajuns la cota 26 în actuala ediție de campionat și au un avans de doar două puncte față de adversara de astăzi, care este clasată pe locul șapte.

Oțelul și Farul, meci spectaculos la Galați

Deși o victorie i-ar fi ajutat să se distanțeze de Universitatea Cluj și FCSB, Farul Constanța a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Oțelul Galați.

Ișfan a deschis scorul din lovitură de la 11 metri (min. 18), însă gazdele au restabilit egalitatea, tot din penalty, prin Conrado (min. 31). După pauză, gruparea antrenată de Ianis Zicu s-a văzut condusă, Pedro punctând pentru gălățeni în minutul 51.

Scorul final a fost stabilit în minutul 86 de Jovan Markovic. Fostul jucător de la Universitatea Craiova a înscris superb pentru „marinari”, care se mențin pe locul șase.

Au evoluat echipele:

Oțelul Galați (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Holz – Lameira (cpt.), Fernandes – Bordun, Ferreira, Lopes – Pereira. Rezerve: I. Popescu, G. Ursu, D. Sandu, Dos Santos, C. Neicu, An. Ciobanu, Chira, M. Frunză, S. Rus, Soriano, E. Neicu. Antrenor: Laszlo Balint

Farul (4-3-3): Buzbuchi – Sîrbu, Larie (cpt.), Țîru, Cr. Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Rezerve: R. Munteanu, D. Maftei, Duțu, Pellegrini, S. Pereira, Dican, Nikolov, G. Iancu, Sima, Vojtus, Markovic. Antrenor: Ianis Zicu

