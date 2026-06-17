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Oţelul Galaţi l-a transferat pe ivorianul Habib Sylla

Radu Constantin Publicat: 17 iunie 2026, 9:50

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Oţelul Galaţi l-a transferat pe ivorianul Habib Sylla
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SC Oţelul Galaţi anunţă transferul fundaşului dreapta ivorianului Habib Sylla (27 de ani), fotbalist care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Habib, prezent în Galaţi încă de luni seară, a participat ieri la primul său antrenament ca roş-alb-albastru.

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Născut pe 12 februarie 1989, la Agboville, în Coasta de Fildeş, Habib Sylla este un fundaş lateral de profil modern, remarcat prin viteză, agresivitate pozitivă în dueluri, capacitatea de a urca permanent în jumătatea adversă şi disponibilitatea la efort pe întreaga bandă dreaptă. Format în academia clubului portughez Vitória Guimarães, noul oţelar şi-a construit întreaga carieră de senior în Portugalia, evoluând pentru Marinhense, União de Leiria şi GD Chaves.

În sezonul 2021-2022 a fost unul dintre oamenii de bază ai formaţiei União de Leiria, contribuind la promovarea acesteia prin 3 goluri şi 4 pase decisive. Evoluţiile sale l-au propulsat ulterior în prima ligă portugheză, unde a îmbrăcat tricoul lui GD Chaves timp de două sezoane.

Revenit la Leiria în vara anului 2024, Sylla a adunat până în prezent aproape 60 de apariţii oficiale pentru gruparea portugheză, reuşind un gol şi două assist-uri. La nivelul întregii cariere de senior, fundaşul ivorian a depăşit borna de 150 de meciuri oficiale, acumulând experienţă atât în eşalonul secund portughez, cât şi în Primeira Liga.

La 1,78 metri înălţime, cu un excelent randament fizic şi un joc bazat pe intensitate şi disciplină tactică, Habib Sylla poate evolua inclusiv ca mijlocaş de bandă, datorită calităţilor sale ofensive şi capacităţii de a susţine ambele faze ale jocului.

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“Sunt foarte bucuros că am ajuns la Oţelul Galaţi. Este o provocare nouă pentru mine şi un pas important în carieră. Am auzit multe lucruri frumoase despre club, despre suporterii săi şi despre atmosfera de pe stadion. Vin cu multă dorinţă de muncă şi cu ambiţia de a ajuta echipa să îşi atingă obiectivele. Abia aştept să îmi cunosc noii colegi şi să joc în faţa fanilor oţelari”, a declarat Habib Sylla.

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