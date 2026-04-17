Oțelul Galați – UTA Arad 1-0. Victorie importantă pentru echipa lui Stjepan Tomas

Oțelul Galați s-a impus cu scorul de 1-0 în duelul cu UTA Arad și s-a distanțat la cinci puncte de zona roșie a clasamentului. În partida din etapa cu numărul 5 de play-out, diferența a fost făcută de un gol din penalty.
Echipa antrenată de Adrian Mihalcea a jucat din minutul 16 în inferioritate numerică, ceea ce a făcut extrem de complicată revenirea pe tabelă.
UTA, din minutul 16 în inferioritate numerică
Liderul din play-out a suferit a doua înfrângere, după ce a pierdut disputa de pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 1-0. Golul marcat de Andrei Ciobanu din penalty a fost cel care a făcut diferența.
Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a jucat încă din minutul 16 în inferioritate numerică, după ce Dmytro Pospelov a primit direct cartonașul roșu.
După acest meci, Oțelul Galați a ajuns la cota 27 în play-out, fiind la patru puncte de liderul UTA, care ar putea pierde prima poziție, în funcție de rezultatul partidei dintre Farul Constanța și FCSB.
- FC Argeș – CFR Cluj 0-0. Continuă lupta din play-off pentru un loc în cupele europene
- Edi Iordănescu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: „Vedem cât de bine reușesc să gestioneze presiunea”
- Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună”
- Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
- Filipe Coelho, cu ochii în lacrimi înainte de Universitatea Craiova – Rapid: “Am suferit mult”