OUT de la FCSB! Gigi Becali a anunțat o nouă schimbare în echipa de start: „Așa vom continua!” - Antena Sport

Eu de când am intrat în fotbal, știu că am zis că vreau campionatul și Cupa. Așa am comentat. Am zis eu vreodată de locul 2, de podium, de play-off, cum zic ei? Ei, dacă zic așa, lasă-i să se bată ei la play-off, la podium, și să iau eu campionatul.

Rapid nu e chiar aproape de noi. Rapid să intre mai întâi în play-off, și vedem apoi. Au 23 de puncte? Noi 24 și un meci în minus”, a spus Gigi Becali, citat de gsp.ro.