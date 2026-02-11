Patronul din fotbalul românesc care l-a ameninţat Arlauskis că-l duce în pădure şi îl bate - Antena Sport

Există un patron din fotbalul românesc de care Arlauskis spune că s-a temut. Şi acesta este Dumitru Bucşaru, fost finanţator la Unirea Urziceni. Declaraţiile portarului sunt incredibile.

În perioada 2008–2010, Giedrius Arlauskis a evoluat pentru Unirea Urziceni. Aici el a avut parte de o discuţie cu Dumitru Bucşaru, chiar în vestiar, care pare mai mult în genul filmelor cu mafioţi. Ce s-a întâmplat?

”O singură dată mi-a fost frică de un patron, la Urziceni. D-aia am adus discuția de Bucșaru. În 2010, când negociam cu Rubin Kazan, el deja auzise că am negociat și de contract, de sume, de tot.

În ultimul meu meci la Urziceni, cu U Cluj, în 2010, pierdut cu 1-0. Au dat o ‘ștachie’ nu chiar în vinclu, dar oricum nu am scăpat mingea printre picioare. (n.r. Bucșaru) A intrat în vestiar și m-a făcut pilaf! Era antrenor Ronny Levy și i-a zis ‘Scoate-l pe ăsta, că nu mai suport’.

Eu aveam 22 de ani, doi ani jucați și câștigasem campionatul cu Urziceni. Mă simțeam bine…