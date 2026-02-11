Patronul din fotbalul românesc care l-a ameninţat Arlauskis că-l duce în pădure şi îl bate - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Home | Fotbal | Liga 1 | Patronul din fotbalul românesc care l-a ameninţat Arlauskis că-l duce în pădure şi îl bate

Patronul din fotbalul românesc care l-a ameninţat Arlauskis că-l duce în pădure şi îl bate

Radu Constantin Publicat: 11 februarie 2026, 9:59

Există un patron din fotbalul românesc de care Arlauskis spune că s-a temut. Şi acesta este Dumitru Bucşaru, fost finanţator la Unirea Urziceni. Declaraţiile portarului sunt incredibile.

În perioada 2008–2010, Giedrius Arlauskis a evoluat pentru Unirea Urziceni. Aici el a avut parte de o discuţie cu Dumitru Bucşaru, chiar în vestiar, care pare mai mult în genul filmelor cu mafioţi. Ce s-a întâmplat?

”O singură dată mi-a fost frică de un patron, la Urziceni. D-aia am adus discuția de Bucșaru. În 2010, când negociam cu Rubin Kazan, el deja auzise că am negociat și de contract, de sume, de tot.

În ultimul meu meci la Urziceni, cu U Cluj, în 2010, pierdut cu 1-0. Au dat o ‘ștachie’ nu chiar în vinclu, dar oricum nu am scăpat mingea printre picioare. (n.r. Bucșaru) A intrat în vestiar și m-a făcut pilaf! Era antrenor Ronny Levy și i-a zis ‘Scoate-l pe ăsta, că nu mai suport’.

Eu aveam 22 de ani, doi ani jucați și câștigasem campionatul cu Urziceni. Mă simțeam bine…

Eu nu judec oamenii că au bani mulți sau puțini. Dacă mă cerți pe bune, poți să o faci și ascult. Dar dacă vii tu și te crezi mare patron, că tu dai banii aici și eu să stau în fața ta, ai greșit. Și mi s-a pus pata și i-am zis: ‘Băi, tu ce vorbești aici!?’. Și a început să țipe, să se bâlbâie. Oricum vorbea greu. Și chema bodyguarzii să mă dea afară din vestiar…”, a povestit Arlauskis.

Cel care a căutat să aplaneze conflictul a fost Pablo Brandan.

“A zis că trimite oamenii să mă ducă în pădure și să mă bată. Îmi amintesc că și Brandan a zis: ‘Stai, stai, gata, liniștește-te!’. Zicea că mă bate, că mă duce în pădure, că gata. Atunci m-a amenințat că o să văd eu. Dar știi cum s-a întors roata?”, a declarat Giedrius Arlauskis pentru iAMsport.ro.

De la Unirea Urziceni, Arlauskis a plecat la Rubin Kazan. În scurt timp, el a semnat cu FCSB, acolo unde Meme Stoica revenise după plecarea de la Urziceni.

1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 4 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 5 EXCLUSIVSteaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit” 6 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
