Patronul din Liga 1 care nu s-a putut abţine şi l-a ironizat pe Gigi Becali: "Nimeni nu știe cine conduce" - Antena Sport

EXCLUSIV

Publicat: 18 septembrie 2025, 12:41

Valeriu Iftime s-a amuzat pe situaţia de la FCSB, acolo unde, chiar dacă există doi antrenori, Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, Gigi Becali e cel care ia deciziile importante legate de primul 11 şi de echipă.

Botoşani o va întâlni chiar pe FCSB în etapa a zecea a Ligii 1 şi are un avans de 9 puncte în faţa echipei lui Gigi Becali, care e fără victorie în ultimele 7 etape din acest debut de sezon.

Valeriu Iftime se amuză de situaţia de la FCSB

“L-aș demite pe antrenorul lor, e adevărat că de fapt acolo sunt doi antrenori. Pe domnul Becali nu-l demite nimeni, se demite singur dacă se va demite vreodată.

Nimeni nu știe cine conduce și cum conduce, conduce cred domnul Becali multe lucruri, dar nu cred că e atât de radical. Adică «Domne face tot și antrenorii sunt chiar de pomană». Noi credem ce ne place mai mult. Eu nu cred așa”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Antena Sport.

După 9 etape disputate în acest sezon, FCSB este pe locul 12, cu 7 puncte. Campioana României rămâne cu un singur succes în acest sezon şi se află la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, echipă care a învins duminică Farul Constanţa, cu 2-0.

Faţă de locul 6, ultimul loc care asigură prezenţa în play-off, distanţa este de numai 7 puncte. După 9 meciuri disputate din acest sezon, UTA Arad este echipa care ocupă locul 6.

 

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
