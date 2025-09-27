Paul Papp, ieșire nervoasă la adresa lui Marcel Bârsan: „Unde să duc mâna, să mi-o tai?” - Antena Sport

Petrolul Ploiești a suferit sâmbătă a cincea înfrângere consecutivă în Liga 1. La debutul lui Eugen Neagoe pe banca „găzarilor”, aceștia au pierdut derby-ul cu Rapid București, în etapa cu numărul 11.

Veniți după eșecul dramatic suferit pe teren propriu cu Hermannstadt, giuleștenii au răspuns cu o victorie la limită la Ploiești, decisă de golul marcat de Alexandru Pașcanu.

Paul Papp a criticat arbitrajul, după 0-1 cu Rapid

Petrolul se află într-o situație dificilă, după ce a suferit al cincilea eșec la rând în Liga 1. Gruparea antrenată de Eugen Neagoe nu a găsit drumul spre gol contra Rapidului, într-un joc destul de modest din partea ambelor formații.

Paul Papp l-a luat la țintă după fluierul final pe centralul Marcel Bârsan, nefiind de acord cu deciziile luate de acesta. Fundașul Petrolului a comis henț la marginea careului, iar din lovitura liberă rezultată, Pașcanu a marcat.

„Ne-am chinuit, am vrut să egalăm. Din punct de vedere al atitudinii am făcut un joc bun, s-a schimbat ceva.Nu mi-a dat-o în mână, probabil domnul Bârsan a prins o ură pe mine. Și la următoarea lovitură liberă, i-am luat mingea și a dat fault. I-a spus lui Grozav că a greșit. Nu se poate așa ceva.