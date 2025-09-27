Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Paul Papp, ieșire nervoasă la adresa lui Marcel Bârsan: „Unde să duc mâna, să mi-o tai?” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Paul Papp, ieșire nervoasă la adresa lui Marcel Bârsan: „Unde să duc mâna, să mi-o tai?”

Paul Papp, ieșire nervoasă la adresa lui Marcel Bârsan: „Unde să duc mâna, să mi-o tai?”

Daniel Işvanca Publicat: 27 septembrie 2025, 22:45

Comentarii
Paul Papp, ieșire nervoasă la adresa lui Marcel Bârsan: Unde să duc mâna, să mi-o tai?”

Paul Papp / captură digisport.ro

Petrolul Ploiești a suferit sâmbătă a cincea înfrângere consecutivă în Liga 1. La debutul lui Eugen Neagoe pe banca „găzarilor”, aceștia au pierdut derby-ul cu Rapid București, în etapa cu numărul 11.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Veniți după eșecul dramatic suferit pe teren propriu cu Hermannstadt, giuleștenii au răspuns cu o victorie la limită la Ploiești, decisă de golul marcat de Alexandru Pașcanu.

Paul Papp a criticat arbitrajul, după 0-1 cu Rapid

Petrolul se află într-o situație dificilă, după ce a suferit al cincilea eșec la rând în Liga 1. Gruparea antrenată de Eugen Neagoe nu a găsit drumul spre gol contra Rapidului, într-un joc destul de modest din partea ambelor formații.

Paul Papp l-a luat la țintă după fluierul final pe centralul Marcel Bârsan, nefiind de acord cu deciziile luate de acesta. Fundașul Petrolului a comis henț la marginea careului, iar din lovitura liberă rezultată, Pașcanu a marcat.

„Ne-am chinuit, am vrut să egalăm. Din punct de vedere al atitudinii am făcut un joc bun, s-a schimbat ceva.Nu mi-a dat-o în mână, probabil domnul Bârsan a prins o ură pe mine. Și la următoarea lovitură liberă, i-am luat mingea și a dat fault. I-a spus lui Grozav că a greșit. Nu se poate așa ceva.

Reclamă
Reclamă

Unde să duc mâna, să mi-o tai? A sărit dintr-un metru. Nu are rost, nu știu ce să mai zic. Mie nu mi-a dat nicio explicație. Arogant. Am zis și săptămânile trecute, avem decât 6 puncte, nu se poate”.

Paul Papp: „Dezamăgirea e mare”

„Mă consum foarte mult. Am avut niște săptămâni foarte grele, doar soția mea știe. E vorba de noi, cred că avem un vestiar bun, avem o echipă bună, dar uite că suntem jos și dezamăgirea e foarte mare. Nu dezarmăm, dar dezamăgirea e mare. Trebuie să ne adunăm, să scoatem punctul ăla. 

Avem un meci greu la Pitești. Eugen are o experiență mare în fotbal, a avut discuții cu noi, chiar îl simțim alături de noi și sper să facem cumva să adunăm puncte. Îl respect mult pe Gâlcă. Cred că am o mică ruptură, e la gambă, unde e sensibilă. Vă spun că nu mai contează cine joacă, contează să adunăm puncte. Trebuie să jucăm pentru echipă și să dăm 200%. Sper să ieșim din această situație”, a declarat Paul Papp, potrivit digisport.ro.

Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcaneleSchema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
Observator
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
Cum reușește Victor Pițurcă să arate cu 20 de ani mai tânăr la aproape 70. Ce face câte 14 – 15 ore în fiecare săptămână. Secretul a fost dezvăluit
Fanatik.ro
Cum reușește Victor Pițurcă să arate cu 20 de ani mai tânăr la aproape 70. Ce face câte 14 – 15 ore în fiecare săptămână. Secretul a fost dezvăluit
23:40
Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
23:36
Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș
23:32
Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului după eșecul cu Rapid: „Dacă acolo a fost henț, eu sunt președintele României”
23:18
Dennis Man, decisiv în victoria lui PSV. Pasă de gol la două minute după ce a intrat pe teren
23:08
Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după victoria cu Petrolul. Gestul făcut de căpitanul Rapidului
23:06
Costel Gâlcă, nemulțumit după Petrolul – Rapid 0-1: „Trebuie să reacționăm mult mai repede”
Vezi toate știrile
1 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 2 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 3 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 4 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Isenko salvează dramatic un punct pentru olteni
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!