Paul Papp, ieșire nervoasă la adresa lui Marcel Bârsan: „Unde să duc mâna, să mi-o tai?” - Antena Sport

Petrolul Ploiești a suferit sâmbătă a cincea înfrângere consecutivă în Liga 1. La debutul lui Eugen Neagoe pe banca „găzarilor”, aceștia au pierdut derby-ul cu Rapid București, în etapa cu numărul 11.
Veniți după eșecul dramatic suferit pe teren propriu cu Hermannstadt, giuleștenii au răspuns cu o victorie la limită la Ploiești, decisă de golul marcat de Alexandru Pașcanu.
Paul Papp a criticat arbitrajul, după 0-1 cu Rapid
Petrolul se află într-o situație dificilă, după ce a suferit al cincilea eșec la rând în Liga 1. Gruparea antrenată de Eugen Neagoe nu a găsit drumul spre gol contra Rapidului, într-un joc destul de modest din partea ambelor formații.
Paul Papp l-a luat la țintă după fluierul final pe centralul Marcel Bârsan, nefiind de acord cu deciziile luate de acesta. Fundașul Petrolului a comis henț la marginea careului, iar din lovitura liberă rezultată, Pașcanu a marcat.
„Ne-am chinuit, am vrut să egalăm. Din punct de vedere al atitudinii am făcut un joc bun, s-a schimbat ceva.Nu mi-a dat-o în mână, probabil domnul Bârsan a prins o ură pe mine. Și la următoarea lovitură liberă, i-am luat mingea și a dat fault. I-a spus lui Grozav că a greșit. Nu se poate așa ceva.
Unde să duc mâna, să mi-o tai? A sărit dintr-un metru. Nu are rost, nu știu ce să mai zic. Mie nu mi-a dat nicio explicație. Arogant. Am zis și săptămânile trecute, avem decât 6 puncte, nu se poate”.
Paul Papp: „Dezamăgirea e mare”
„Mă consum foarte mult. Am avut niște săptămâni foarte grele, doar soția mea știe. E vorba de noi, cred că avem un vestiar bun, avem o echipă bună, dar uite că suntem jos și dezamăgirea e foarte mare. Nu dezarmăm, dar dezamăgirea e mare. Trebuie să ne adunăm, să scoatem punctul ăla.
Avem un meci greu la Pitești. Eugen are o experiență mare în fotbal, a avut discuții cu noi, chiar îl simțim alături de noi și sper să facem cumva să adunăm puncte. Îl respect mult pe Gâlcă. Cred că am o mică ruptură, e la gambă, unde e sensibilă. Vă spun că nu mai contează cine joacă, contează să adunăm puncte. Trebuie să jucăm pentru echipă și să dăm 200%. Sper să ieșim din această situație”, a declarat Paul Papp, potrivit digisport.ro.
