Paul Papp sună adunarea după Universitatea Craiova - Petrolul 2-0: "Trebuie să ne trezim!" - Antena Sport

Paul Papp sună adunarea după Universitatea Craiova - Petrolul 2-0: "Trebuie să ne trezim!"

Home | Fotbal | Liga 1 | Paul Papp sună adunarea după Universitatea Craiova – Petrolul 2-0: “Trebuie să ne trezim!”

Paul Papp sună adunarea după Universitatea Craiova – Petrolul 2-0: “Trebuie să ne trezim!”

24 august 2025, 22:09

Paul Papp sună adunarea după Universitatea Craiova – Petrolul 2-0: Trebuie să ne trezim!

Paul Papp a oferit prima reacție după Universitatea Craiova – Petrolul 2-0. Fundașul a venit cu un mesaj pentru coechipierii săi, la finalul partidei.

Petrolul a făcut un nou pas greșit în Liga 1, după înfrângerea din Bănie. „Lupii galbeni” au adunat doar 6 puncte din 7 meciuri jucate și se află pe locul 11, înainte de finalul etapei a 7-a.

Ce a spus Paul Papp după Universitatea Craiova – Petrolul 2-0

Având în vedere că Petrolul a obținut o singură victorie în noul sezon, Paul Papp a transmis că echipa „trebuie să se trezească”. Acesta a transmis mesajul în contextul în care Petrolul se va lupta, la următorul meci, pentru un loc în grupele Cupei României.

„Cred că am avut un meci greu cu liderul, știam că sunt o echipă bună, profită de spații. Am stat bine, dar la cea mai mică nesincronizare ne-au taxat, centrare întoarsă, nimeni nu a coborât cu Crețu și cam asta a fost.

Noi am încercat să ne apărăm bine. Știam că pun presiune mare acasă, că au avânt. Craiova echipă bună, și-a făcut lot bun, echilibrat.

Puteam să marcăm în prima repriză, am avut bară. Puteam profita mai mult, dar na. Fără șuturi pe poartă, e frustrant, dar asta e. Trebuie să ne trezim. E etapa 7 și avem 6 puncte, nu e ok. Se îngroașă gluma. Ne simțim în pericol, nu facem puncte, e frustrant, greu.

Cred că până acum am stat bine defensiv, dar am făcut prea multe greșeli personale, iar cea mai mică eroare personală am fost taxați. Cu Hermannstadt, cu FCSB… în schimb, noi nu am taxat. Asta se vede în clasament.

Următorul duel e la Iași, vrem să accesăm în grupele Cupei României, este un obiectiv. Va fi greu. Nu avem moral foarte bun, așa că trebuie să vorbim între noi. Apoi ne vom gândi la meciul de la Constanța”, a spus Paul Papp, la digisport.ro.

CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVACALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVA
Universitatea Craiova – Petrolul 2-0

Universitatea Craiova a învins-o pe Petrolul Ploieşti cu 2-0, în meciul disputat pe teren propriu din etapa a şaptea. Alex Creţu şi Ştefan Baiaram au fost marcatorii echipei lui Mirel Rădoi.

Craiova se poate concentra acum asupra meciului de joi, din returul play-off-ului Conference League, cu Istanbul Başakşehir.

Cum au arătat echipele de start: 

Universitatea Craiova: Lung – Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Fl.Ștefan – Crețu, Mekvabishvili, Cicâldău – Houri, Nsimba, Băsceanu
Rezerve: Isenko, Badelj, Mora, Romanchuk, Teles, T. Băluță, Baiaram, Bancu, Al Hamlawi
Antrenor: Mirel Rădoi

Petrolul: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – Jyry, Mateiu, D.Paraschiv – V. Gheorghe, Doumtsios, Grozav
Rezerve: Krell, Radu, Sălceanu, Soares, Tolea, Boțogan, Hanca, Santos, Doukansky, Răducanu, Chică Roșă, D. Ilie
Antrenor: Liviu Ciobotariu

