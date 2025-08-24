Paul Papp sună adunarea după Universitatea Craiova - Petrolul 2-0: "Trebuie să ne trezim!" - Antena Sport

Paul Papp a oferit prima reacție după Universitatea Craiova – Petrolul 2-0. Fundașul a venit cu un mesaj pentru coechipierii săi, la finalul partidei.

Petrolul a făcut un nou pas greșit în Liga 1, după înfrângerea din Bănie. „Lupii galbeni” au adunat doar 6 puncte din 7 meciuri jucate și se află pe locul 11, înainte de finalul etapei a 7-a.

Ce a spus Paul Papp după Universitatea Craiova – Petrolul 2-0

Având în vedere că Petrolul a obținut o singură victorie în noul sezon, Paul Papp a transmis că echipa „trebuie să se trezească”. Acesta a transmis mesajul în contextul în care Petrolul se va lupta, la următorul meci, pentru un loc în grupele Cupei României.

„Cred că am avut un meci greu cu liderul, știam că sunt o echipă bună, profită de spații. Am stat bine, dar la cea mai mică nesincronizare ne-au taxat, centrare întoarsă, nimeni nu a coborât cu Crețu și cam asta a fost.

Noi am încercat să ne apărăm bine. Știam că pun presiune mare acasă, că au avânt. Craiova echipă bună, și-a făcut lot bun, echilibrat.