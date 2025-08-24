Universitatea Craiova - Petrolul 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon - Antena Sport

Meciul Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești poate fi urmărit în format LIVE SCORE pe AS.ro. Duelul contează pentru etapa a 7-a a sezonului de Liga 1.
Înaintea acestui duel, Universitatea Craiova se află pe primul loc în Liga 1, cu 16 puncte. De cealaltă parte, ploieștenii ocupă locul al 11-lea, cu 6 puncte.
LIVE SCORE | Universitatea Craiova – Petrolul 0-0
Min. 1: A început meciul!
Universitatea Craiova – Petrolul, echipele de start:
Universitatea Craiova: Lung – Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Fl.Ștefan – Crețu, Mekvabishvili, Cicâldău – Houri, Nsimba, Băsceanu
Rezerve: Isenko, Badelj, Mora, Romanchuk, Teles, T. Băluță, Baiaram, Bancu, Al Hamlawi
Antrenor: Mirel Rădoi
Petrolul: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – Jyry, Mateiu, D.Paraschiv – V. Gheorghe, Doumtsios, Grozav
Rezerve: Krell, Radu, Sălceanu, Soares, Tolea, Boțogan, Hanca, Santos, Doukansky, Răducanu, Chică Roșă, D. Ilie
Antrenor: Liviu Ciobotariu
Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)
Arbitru: Florin Andrei // Asistenți: Alexandru Vodă, Ioan Corb
Arbitru VAR: Cătălin Popa // Arbitru AVAR: Florin Mazilu
Oltenii primesc vizita celor de la Petrolul după victoria uriașă cu Bașakșehir, scor 2-1, din manșa tur a „dublei” care contează pentru play-off-ul Conference League.