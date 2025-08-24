Universitatea Craiova - Petrolul 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon - Antena Sport

Închide meniul
Universitatea Craiova - Petrolul 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon

Universitatea Craiova – Petrolul 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon
Universitatea Craiova – Petrolul 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon

Alex Ioniță Publicat: 24 august 2025, 18:27

Universitatea Craiova – Petrolul 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon

Meciul Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești poate fi urmărit în format LIVE SCORE pe AS.ro. Duelul contează pentru etapa a 7-a a sezonului de Liga 1.

Înaintea acestui duel, Universitatea Craiova se află pe primul loc în Liga 1, cu 16 puncte. De cealaltă parte, ploieștenii ocupă locul al 11-lea, cu 6 puncte.

LIVE SCORE | Universitatea Craiova – Petrolul 0-0

Min. 1: A început meciul!

Universitatea Craiova – Petrolul, echipele de start:

Universitatea Craiova: Lung – Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Fl.Ștefan – Crețu, Mekvabishvili, Cicâldău – Houri, Nsimba, Băsceanu
Rezerve: Isenko, Badelj, Mora, Romanchuk, Teles, T. Băluță, Baiaram, Bancu, Al Hamlawi
Antrenor: Mirel Rădoi

Petrolul: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – Jyry, Mateiu, D.Paraschiv – V. Gheorghe, Doumtsios, Grozav
Rezerve: Krell, Radu, Sălceanu, Soares, Tolea, Boțogan, Hanca, Santos, Doukansky, Răducanu, Chică Roșă, D. Ilie
Antrenor: Liviu Ciobotariu

Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)
Arbitru: Florin Andrei // Asistenți: Alexandru Vodă, Ioan Corb
Arbitru VAR: Cătălin Popa // Arbitru AVAR: Florin Mazilu

Oltenii primesc vizita celor de la Petrolul după victoria uriașă cu Bașakșehir, scor 2-1, din manșa tur a „dublei” care contează pentru play-off-ul Conference League.

Accident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 aniAccident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 ani
De cealaltă parte, „lupii galbeni” au obținut un rezultat de egalitate în ultimul meci jucat. A fost 1-1 cu Hermannstadt, în etapa a 6-a din Liga 1.

Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna decembrie a anului trecut. La momentul respectiv, Petrolul și Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1.

Mirel Rădoi: “E un meci capcană”

La conferința de presă premergătoare partidei, Mirel Rădoi a recunoscut că se așteaptă la un duel dificil, cu Petrolul.

“Venim după o victorie mare, sper ca toată lumea să fie concentrată pentru partida cu Petrolul. În momentul de față cel mai mare avantaj al nostru este că suporterii vor fi în număr cât mai mare alături de noi. E un meci capcană. Un adversar care are cea mai bună apărare din Liga 1 în momentul de față, doar 5 goluri primite.

Nu excelează la goluri marcate, 6 goluri, adică o medie de un gol pe partidă. Se axează pe partea defensivă. Va trebui să avem rădare și să așteptăm zonele pe care le-am pregătit. Organizarea defensivă foarte exactă este un punct forte al lor. Chiar dacă spun că mare parte din ei nu sunt, este evident că apare oboseala. Din cauza drumurilor”, spunea Mirel Rădoi.

