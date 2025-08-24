Universitatea Craiova - Petrolul 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon - Antena Sport

De cealaltă parte, „lupii galbeni” au obținut un rezultat de egalitate în ultimul meci jucat. A fost 1-1 cu Hermannstadt, în etapa a 6-a din Liga 1.

Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna decembrie a anului trecut. La momentul respectiv, Petrolul și Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1.

Mirel Rădoi: “E un meci capcană”

La conferința de presă premergătoare partidei, Mirel Rădoi a recunoscut că se așteaptă la un duel dificil, cu Petrolul.

“Venim după o victorie mare, sper ca toată lumea să fie concentrată pentru partida cu Petrolul. În momentul de față cel mai mare avantaj al nostru este că suporterii vor fi în număr cât mai mare alături de noi. E un meci capcană. Un adversar care are cea mai bună apărare din Liga 1 în momentul de față, doar 5 goluri primite.

Nu excelează la goluri marcate, 6 goluri, adică o medie de un gol pe partidă. Se axează pe partea defensivă. Va trebui să avem rădare și să așteptăm zonele pe care le-am pregătit. Organizarea defensivă foarte exactă este un punct forte al lor. Chiar dacă spun că mare parte din ei nu sunt, este evident că apare oboseala. Din cauza drumurilor”, spunea Mirel Rădoi.