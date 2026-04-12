Pe ce loc termină Dinamo campionatul. Verdictul lui Cristi Borcea

Fostul acționar al clubului Dinamo, Cristi Borcea, a vorbit despre șansele echipei înaintea duelului cu CFR Cluj, programat la Cluj-Napoca, și a transmis un mesaj plin de încredere în actualul lot al „câinilor”.

Deși Dinamo traversează o perioadă dificilă, cu șase etape consecutive fără victorie, Borcea este convins că revenirea unor jucători importanți poate schimba radical parcursul echipei. „Dinamo, din momentul în care își revin cei doi, Pușcaș și Karamoko, nu va mai pierde niciun meci. Dinamo nu va mai pierde niciun meci până la final. Trebuie să se bată pentru locul 3, ăsta este obiectivul”, a declarat Borcea, citat de gsp.ro.

Omul de afaceri a evidențiat importanța atacanților George Pușcaș și Mamoudou Karamoko, despre care consideră că pot aduce un plus decisiv în ofensivă. În același timp, el a analizat și principalele rivale din campionat. „Clujul și Craiova au echipe mature, plus un lot bun de jucători. Foarte importante vor fi meciurile directe între cele două. Un plus pentru Craiova, care are și experiența meciurilor internaționale”, a spus acesta.

Borcea consideră că Dinamo trebuie să trateze cu maximă seriozitate și Cupa României. „Concentrare maximă pe Cupa României, ăla trebuie să fie culoarul nostru. Dar nu doar pe Cupă! Dacă până acum spuneam că nu avem o bancă competitivă, acum, fără accidentări, Dinamo are jucători buni în toate compartimentele. Acum se va vedea adevăratul Dinamo”, a mai afirmat fostul acționar.

Întrebat despre șansele la titlu, Borcea a subliniat că actualul sezon ar fi putut reprezenta o oportunitate majoră. „Dinamo, dacă avea lotul de acum de la început, avea șanse mari la campionat! Foarte importantă este viziunea pentru anul viitor. Dinamo, cu actualul lot valid, subliniez valid, se poate bate cu oricine din România!”, a concluzionat acesta.