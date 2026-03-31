Cristi Borcea, replică fermă pentru Ion Ţiriac: “Dinamo nu e doar un stadion de fotbal”

Cristi Borcea a venit cu replica pentru Ion Ţiriac. Miliardarul român a transmis că noul stadion al lui Dinamo este “cea mai mare prostie”, pentru faptul că se construieşte în centrul Bucureştiului.
Cristi Borcea a declarat că stadionul lui Dinamo nu este doar echipa de fotbal, ci şi celelalte ramuri sportive din cadrul clubului din Ştefan cel Mare.
Cristi Borcea, replică fermă pentru Ion Ţiriac
Cristi Borcea speră ca noua arenă a “câinilor” să fie gata cât mai repede, după ce demolarea vechiului stadion a început deja. Fostul patron al lui Dinamo a recunoscut că soluţia ideală privind stadionul este cea propusă de Ion Ţiriac, acesta ridicând un semn de întrebare privind locurile de parcare pe care le va avea stadionul.
“Dacă ne uităm la experiența domnului Țiriac și la Dinamo, stadionul Dinamo nu este un stadion doar pentru fotbal. Este un ‘multi stadion’ cu foarte multe ramuri sportive.
Dacă ne uităm la viziunea domnului Țiriac, care a construit peste tot apartamente la marginea orașului, nu putem să îi contestăm expertiza domnului Țiriac.
Eu cred că se vor găsi soluții și pentru parcări, sunt totuși 20 de hectare în parcul sportiv Dinamo. (n.r. dvs sunteți de acord cu el?) Păi eu vreau să-l facă, indiferent unde e să prind să mă duc pe stadion. Cum s-au făcut în Giulești și Ghencea.
Ideal, din punct de vedere al viitorului, ar fi fost ce spune domnul Țiriac. Dar Dinamo nu este doar un stadion de fotbal, sunt șapte-opt ramuri sportive, plus ce servește tot ce este de spitalul de urgență special de aterizare, de transportare răniți.
Este multifuncțional, nu este destinat numai fotbalului. (n.r. dacă și-ar fi pierdut din farmec dacă se muta din Ștefan cel Mare) Normal, acolo s-a înființat și acolo este tradiția noastră”, a declarat Cristi Borcea, conform digisport.ro.
