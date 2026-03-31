Cristi Borcea, replică fermă pentru Ion Ţiriac: “Dinamo nu e doar un stadion de fotbal”

Cristi Borcea a venit cu replica pentru Ion Ţiriac. Miliardarul român a transmis că noul stadion al lui Dinamo este “cea mai mare prostie”, pentru faptul că se construieşte în centrul Bucureştiului.

Cristi Borcea a declarat că stadionul lui Dinamo nu este doar echipa de fotbal, ci şi celelalte ramuri sportive din cadrul clubului din Ştefan cel Mare.

Cristi Borcea, replică fermă pentru Ion Ţiriac

Cristi Borcea speră ca noua arenă a “câinilor” să fie gata cât mai repede, după ce demolarea vechiului stadion a început deja. Fostul patron al lui Dinamo a recunoscut că soluţia ideală privind stadionul este cea propusă de Ion Ţiriac, acesta ridicând un semn de întrebare privind locurile de parcare pe care le va avea stadionul.

“Dacă ne uităm la experiența domnului Țiriac și la Dinamo, stadionul Dinamo nu este un stadion doar pentru fotbal. Este un ‘multi stadion’ cu foarte multe ramuri sportive.

Dacă ne uităm la viziunea domnului Țiriac, care a construit peste tot apartamente la marginea orașului, nu putem să îi contestăm expertiza domnului Țiriac.